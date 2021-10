Kritik an der Brühler Politik: Unternehmer fordern den Ausbau des Phantasialands

Brühl -

Die Fraktionsvorsitzenden von Bündnis 90/Die Grünen und SPD, Simone Holderried und Michael Weitz, waren zu Gast bei der jüngsten Sitzung des Wirtschaftsgremiums Brühl. Bei der von der Industrie- und Handelskammer (IHK) initiierten Runde von Unternehmern standen zwei Themen in Blickpunkt: Die strittige Erweiterung des Phantasialands und der Mangel an Industrie- und Gewerbeflächen.

Laut IHK kritisierten die Unternehmen die Haltung des rot-grünen Mehrheitsbündnisses zum Ausbau des Freizeitparks. Beide Parteien hatten sich zu Beginn ihrer Kooperation darauf verständigt, keine planungsrechtlichen Schritte zur Erweiterung zu vollziehen.



Sorge wegen Mangel an Flächen für Gewerbe und Industrie in Brühl

„Unabhängig vom Fortgang der Verhandlungen zwischen dem Unternehmen und der Landesregierung über den Verkauf des landeseigenen Waldes auf der vorgesehenen Erweiterungsfläche ist diese Absage das völlig falsche Signal – auch für andere Unternehmen, die auf zügige und verlässliche Planungsverfahren angewiesen sind“, so Bastian Lublinsky, Vorsitzender des Wirtschaftsgremiums Brühl.

Sorgen macht den Firmen auch der Mangel an Flächen für Gewerbe und Industrie. Es blieben nur noch 89 Hektar. Zuletzt wurden einst für eine gewerbliche Nutzung vorgesehene Flächen in Brühl-Ost umgewidmet. Dort sollen nun Wohnungen und Büros entstehen. Wachsenden oder neuen Betrieben werde so die Chance genommen, sich am Standort Brühl zu entwickeln, sagt Thorsten Zimmermann, Leiter der Geschäftsstelle Rhein-Erft der IHK Köln. (wok)