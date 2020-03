Nach Schließung einer Zweigstelle: Deutsche Post verspricht neue Filiale in Brühl

Brühl-Ost -

Die Deutsche Post AG schließt Mitte März ihre Vertretung an der Berzdorfer Straße 5 in Brühl-Ost. Laut Stadtverwaltung hat das Unternehmen dies in einem Schreiben an den Bürgermeister mitgeteilt.



Grund sei die Geschäftsaufgabe des dortigen Inhabers. Allerdings solle in der Nähe eine neue Filiale eingerichtet werden. Die Post sei bereits auf der Suche nach einem neuen Partner. Die bisherige Vertretung des Unternehmens war in der kleinen Passage im Gebäude eines großen Supermarktes untergebracht.

Laut Verwaltung hat die Post zudem erklärt, den derzeit fehlenden Briefkasten am Kastanienweg in Brühl-Badorf wieder aufzustellen. Der bisherige war demnach beschädigt und deshalb abgebaut worden.

Briefkasten wird versetzt

In Brühl-Vochem wird derweil ein Briefkasten versetzt. An der Hauptstraße 17 wird künftig kein Kasten mehr stehen. Er wird an der Hürther Straße unweit des Sportplatzes aufgestellt. Dort war vor wenigen Wochen ein Kasten entfernt worden. Mit dieser Entscheidung trägt man einem Austausch Rechnung, an dem Anwohner sowie Vertreter von Post und Stadt teilnahmen.

Laut Post ist der Betrieb beider Briefkästen angesichts einer geringeren Nutzung nicht mehr wirtschaftlich. Nicht ersetzt werden auch die einstige Kästen an der Wallstraße/An der Bleiche sowie an der Kierberger Straße.