Otto-Wels-Straße zeitweise gesperrt: Fußgänger bei Verkehrsunfall in Brühl verletzt

Brühl -

Bei einem Unfall am Sonntagabend auf der Otto-Wels-Straße ist ein 27-jähriger Mann schwer verletzt worden. Er wurde nach der notärztlichen Versorgung am Unfallort mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Von PKW trotz Vollbremsung auf Rheinstraße angefahren

Der Unfall ereignete sich gegen 20.40 Uhr. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei soll der 27-Jährige zu Fuß am rechten Fahrbahnrand in Richtung Rheinstraße gegangen sein. Auf freier Strecke habe er dann die Fahrbahn überqueren wollen. Ein ebenfalls in Richtung Rheinstraße fahrender 22-jähriger Pkw-Fahrer habe laut Polizei zwar noch eine Vollbremsung durchgeführt, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Schnell waren Polizei und Rettungskräfte vor Ort und kümmerten sich um den Schwerverletzten und den unter Schock stehenden Fahrer des Pkws. Die Feuerwehr unterstützte unter der Einsatzleitung von Brandoberinspektor Wolfgang Kühl den Rettungsdienst, sie leuchtete auch die Unfallstelle aus und unterstützte die Polizei bei der Sicherung der Unfallstelle. Für die Unfallaufnahme der Polizei blieb die Otto-Wels-Straße noch bis gegen 22 Uhr gesperrt.