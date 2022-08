Polizei wechselt Quartier: Das ist über die neue Brühler Wache bekannt

Brühl -

Die Polizei wird in rund anderthalb Jahren eine neue Wache beziehen. Vom Standort an der Wilhelm-Kamm-Straße in der westlichen Innenstadt, wo das Mietverhältnis im Februar 2024 endet, geht es an die Rheinstraße in Brühl-Ost. Dort wird ein Neubau entstehen. „Dem Wunsch, in Brühl vertreten zu bleiben, wurde mit Erlass des zuständigen Ministeriums des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen nachgekommen, indem einer Neuanmietung in Brühl zugestimmt wurde“, schreibt die Verwaltung.