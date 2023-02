Brühl – Ein Fahrradfahrer hat sich am Mittwoch bei einem Unfall verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Mann hatte zuvor Alkohol getrunken.

Nach ersten Ermittlungen war der 55-Jährige gegen 21.30 Uhr mit seinem Pedelec auf der Straße Neue Bohle in Richtung Römerstraße unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, soll sich die Satteltasche gelöst haben und in die Speichen geraten sein. So verlor der Mann die Kontrolle über sein Rad und stürzte.

Mit schweren Verletzungen brachten Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Da Polizisten bei ihm Alkoholgeruch bemerkten, machten sie einen Atemalkoholtest, der ein Ergebnis von mehr als ein Promille anzeigte. Die Beamten ordneten deshalb auch noch eine Blutprobe an. (at)