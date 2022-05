Sommersaison 2022: Phantasialand ändert seine Öffnungszeiten

Brühl -

Das Phantasialand in Brühl hat die Öffnungszeiten für die anstehende Sommersaison 2022 geändert. Hatte der Park in der Vergangenheit seine Tore immer bis 19 Uhr geöffnet, verkürzt sich die Öffnungszeit zu dieser Sommersaison auf 18 Uhr. Geöffnet wird der Freizeitpark in Brühl nach wie vor um 9 Uhr, die Attraktionen öffnen um 10 Uhr.

Bei den verkürzten Öffnungszeiten muss es allerdings nicht bleiben. Denn die Betreiber des Phantasialands halten sich offen, die Öffnungszeiten je nach Parkauslastung spontan anzupassen. Auf der offiziellen Webseite des Parks wird die Öffnungszeit als „bis mindestens 18:00 Uhr“ angegeben. Dies ist eine Praxis, die in der Vergangenheit schon von anderen Parks umgesetzt wurde.

Wintertraum im Phantasialand: Öffnungszeiten ändern sich nicht

Die Öffnungszeiten der Wintertraum-Veranstaltung sind von der Änderung bslang nicht betroffen und der Park soll vom 19. November 2022 bis einschließlich 29. Januar 2023 von 11 bis 20 Uhr geöffnet sein.

Nach rund zweieinhalb Monaten Pause hat das Phantasialand in Brühl am 9. April wieder seine Türen geöffnet. Nach den zahlreichen Lockerungen vom ersten April-Wochenende verzichtet auch das Phantasialand auf die 3G-Regelung.

Gute Nachrichten gibt es auch wieder für Achterbahn-Fans. Die Hänge-Achterbahn Black Mamba öffnete nach einer einwöchigen Baumaßnahme in der angrenzenden Themenwelt wieder. (ft)