Stadt und Vereine sammeln Ideen: Mehr Brühler sollen schwimmen lernen

Brühl -

Stadt und Stadtsportverband wollen sich für zusätzliche Angebote im Schwimmen stark machen. Ein runder Tisch soll Ideen und Initiativen voranbringen. Zu den Treffen kamen Vertreter der Verwaltung, der Stadtwerke als Betreiber des Karlsbads, der Brühler Schwimmvereine, der Grundschulen und des Stadtsportverbands schon viermal zusammen.

Für das Schwimmenlernen soll etwas getan werden – das war eine wichtige Botschaft, die von diesen Zusammenkünften ausging. Zudem sollen die Trainingszeiten im Schwimmbad voll ausgeschöpft und die Schwimmvereine und Schulen bei der Akquise von Übungsleitern und Organisation von Fortbildungen unterstützt werden.



Bürgermeister Dieter Freytag: „Durch die Kooperation des runden Tisches konnten wir alleine in den Herbstferien knapp 50 zusätzlichen Kindern Anfängerschwimmkurse in Brühl anbieten. Wir danken besonders den Leiterinnen und den Kollegien der Brühler Grundschulen für das starke Engagement in dem Projekt.“

Brühl: Stadt organisiert mehr Kurse und Fortbildungen



Dr. Michael Groll, Vorsitzender des Stadtsportverbands, ergänzt: „Der runde Tisch zeigt, was erreicht werden kann, wenn alle involvierten Parteien lösungsorientiert an einem Tisch sitzen. Neben den Anfängerschwimmkursen haben wir drei Fortbildungstermine für rund 25 Übungsleiterinnen und Übungsleiter, Lehrer und Lehrerinnen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Karlsbads in Brühl organisieren können. Wir bedanken uns besonders beim BTV für die gute Kooperation.“

Zusätzliche Anfängerschwimmkurse soll es auch in den Osterferien geben – erneut in Kooperation mit den Brühler Schulen.