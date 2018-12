Zusammenstoß mit Auto: 66-jähriger Radfahrer stirbt nach Kollision in Brühl

Brühl -

Tödlich verletzt wurde am Donnerstagabend ein 66-jähriger Fahrradfahrer aus Brühl. Nach bisherigen Kenntnissen der Polizei war der Mann aus dem Mayersweg rechts auf die Comesstraße gefahren, die er anschließend überquerte. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug einer 23-jährigen Autofahrerin aus Brühl. Sie war mit ihrem Wagen aus Brühl kommend auf der Comesstraße in Fahrtrichtung Berzdorf unterwegs. Mit schwersten Verletzungen blieb der Mann nach dem Zusammenstoß am Boden liegen.

Die alarmierte Rettung war mit dem Notarzt schnell vor Ort. Sie kümmerten sich um die Verletzten. In Begleitung des Notarzt wurde der 66-Jährige in die Universitätsklinik nach Köln gefahren, wo er am Abend verstarb. Die 23-Jährige wurde noch an der Unfallstelle seelsorgerisch betreut und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Brühl gebracht.

Feuerwehr Brühl mit mehreren Kräften vor Ort

Die Feuerwehr der hauptamtlichen Wache Brühl war unter der Leitung von Brandoberinspektor Wolfgang Bauer mit sechs Einsatzkräften vor Ort. Sie unterstützten die Rettungskräfte bei der Versorgung der Verletzten und leuchteten der Polizei für die Unfallaufnahme die Straße aus. Während der Unfallaufnahme blieb die Comesstraße zwischen Rheinstraße und Kölnstraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt.