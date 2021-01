Corona in Rhein-Erft: Impfquote im Kreis liegt über dem NRW-Schnitt

Rhein-Erft-Kreis -

Das bevölkerungsreichste Land der Bundesrepublik kämpft gegen die Ausbreitung des Coronavirus. In diesem Blog erfahren Sie alles zu den wichtigsten Entwicklungen im Rhein-Erft-Kreis, sowie Hilfsangeboten aus der Nachbarschaft.

Mit dem Button Zur Karte gelangen Sie zur Detail-Ansicht des Dashboards. Dort können Sie auch die Daten zu den größten Städten des Kreises abrufen. Hinweis der Redaktion: Aufgrund von Übermittlungsverzögerungen und abweichenden Berechnungsintervallen können die vom Robert Koch-Institut gemeldeten Werte von denen der Behörden vor Ort abweichen.

Der Kreis stellt Informationen zum Corona-Virus hier zur Verfügung.

Eine Übersicht zu den Entwicklungen der Pandemie auf Landesebene finden Sie hier.

Die wichtigsten Informationen zu Corona in Deutschland und weltweit haben wir hier für Sie zusammengestellt.

Freitag, 22. Januar

Rhein-Erft-Kreis: Fast 900 Menschen schon mit zweiter Corona-Impfung

Die Corona-Fallzahlen sind im Rhein-Erft-Kreis weiterhin leicht rückläufig. Innerhalb von 24 Stunden wurden dem Robert Koch-Institut bis Freitagnachmittag zwar 68 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet, im gleichen Zeitraum galten 68 Menschen aus dem Kreisgebiet aber auch wieder als genesen.

Auch der Inzidenzwert fällt weiter: Er liegt nun bei 82,7. Die Zahl der Verstorbenen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, ist um zwei auf 257 gestiegen. Nach Angaben des Kreisgesundheitsamtes in Bergheim handelt es sich bei den Toten um eine 95-jährige Frau aus Hürth und einen 86-jährigen Mann aus Bedburg.

Bei den Impfungen liegt der Rhein-Erft-Kreis weiter über dem Landesdurchschnitt. Bis einschließlich Donnerstag haben mobile Teams kreisweit 8129 Impfungen gegen Covid-19 vorgenommen. „878 waren davon bereits Zweitimpfungen“, sagt Kreispressesprecher Marco Johnen. Die kreisweite Impfquote bei den Erstimpfungen liegt laut Kreisverwaltung bei 1,54 Prozent. In Nordrhein-Westfalen liegt der Schnitt bei 1,36 Prozent. Bis Mittwoch, 27. Januar, sind für die mobilen Impfteams zehn weitere Einsätze geplant.

Donnerstag, 21. Januar

Inzidenzwert im Rhein-Erft-Kreis fällt deutlich unter 100

Der Trend der vergangenen Tage hat sich auch am Donnerstag fortgesetzt: Der Inzidenzwert des Rhein-Erft-Kreises fällt weiter und lag am Donnerstagabend laut Robert Koch-Institut nur noch bei 84,8. Damit ist die Sieben-Tage-Inzidenz seit dem 15. Januar täglich gesunken.

Während der Inzidenzwert zurückgeht, hat das Gesundheitsamt des Kreises jedoch auch am Donnerstag weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Mit zwei weiteren Toten sind nun seit Beginn der Corona-Pandemie 255 Menschen im Rhein-Erft-Kreis gestorben. Darunter unter anderem elf Menschen, die innerhalb weniger Tage in einem Bedburger Pflegeheim gestorben sind.

Demgegenüber steht die Zahl der bislang erfolgten Erstimpfungen, die Stand Mittwochabend bei 7290 lag.

Mittwoch, 20. Januar

Impftermine im Rhein-Erft-Kreis verzögern sich

Neue Lieferpläne der Impfstoffhersteller erzwingen Verschiebungen bei den Impfterminen: Laut Kreisverwaltung werden etwa die Impfstoff-Lieferungen an die Krankenhäuser, die ab dem heutigen Mittwoch geplant waren, in die Woche vom 1. bis zum 5. Februar verschoben. „Alle betroffenen Krankenhäuser wurden am Morgen telefonisch informiert“, sagt Kreispressesprecher Marco Johnen. Impfstoff-Lieferungen an die Pflegeeinrichtungen laufen noch bis Donnerstag wie geplant, Lieferungen ab Freitag werden in die Zeit nach dem 1. Februar verschoben.

„Nach den uns vorliegenden Informationen ist mit einem Beginn der Impfungen im Impfzentrum am 8. Februar zu rechnen – also eine Woche später als geplant“, sagt Johnen. Eine offizielle Mitteilung des Landes liege aber noch nicht vor. Die Lieferungen für die zweite Impfung gegen das Coronavirus in den Pflegeeinrichtungen laufen laut Johnen unverändert weiter. Am Mittwoch wurde sie bereits in fünf Einrichtungen verabreicht. „Für die zweite Impfung werden gegenwärtig keine Einschränkungen erwartet.“

Dienstag, 19. Januar

Corona-Ausbruch in Bedburger Pflegeheim folgenschwerer als gedacht

Der Corona-Ausbruch im Bedburger Pflegeheim Pro8 ist offenkundig sehr folgenschwer. Nach Angaben von Bürgermeister Sascha Solbach hat „der Ausbruch in einem Seniorenheim bereits sieben Menschen das Leben gekostet – weitere Fälle stehen bereits jetzt fest, müssen aber noch in die offizielle Statistik eingepflegt werden“.

Hier erfahren Sie mehr zu dem Ausbruch.

Montag, 18. Januar

Datum für Eröffnung des Impfzentrum steht fest

Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit Covid-19 im Rhein-Erft-Kreis gestorben sind, ist innerhalb eines Tages um acht auf 241 angestiegen. Das geht aus den Zahlen des Robert Koch-Instituts vom Montagabend hervor.

Gleichzeitig gibt es 37 aktuelle Fälle weniger als am Sonntagabend. Seit Beginn der Pandemie sind damit 10.171 Corona-Fälle für den Rhein-Erft-Kreis gemeldet worden. Der Inzidenzwert ist erneut gesunken und liegt nun bei 105,6. Innerhalb eines Tages hat es darüber hinaus 390 weitere Impfungen gegeben. Insgesamt haben damit bislang 5720 Personen im Rhein-Erft-Kreis den Corona-Impfstoff erhalten.

Ab dem 1. Februar nehmen die Corona-Impfzentren ihren Betrieb auf, auch das im früheren Real-Markt im Hürth-Park. Alle Bürgerinnen und Bürger des Rhein-Erft-Kreises, die 80 Jahre oder älter sind, erhalten in den kommenden Tagen Post. Darin befinden sich ein Schreiben des NRW-Gesundheitsministers sowie ein Begleitschreiben des Landrats mit allen notwendigen Informationen zum Beginn der Impfungen und zur Terminvergabe.

Zudem enthält der Brief Erläuterungen, wie das Impfzentrum zu erreichen ist und dass die Bürger Busse und Bahnen am Tag der Impfung kostenlos nutzen können. Wer 80 Jahre oder älter ist, kann ab Montag, 25. Januar, einen Termin vereinbaren: entweder über die kostenlose Rufnummer 0800/116 117 01 oder über die entsprechende Internetseite. Die Impfungen sind freiwillig und kostenlos.

Sonntag, 17. Januar

Inzidenz im Kreis liegt bei 109

20.50 Uhr: Für den Rhein-Erft-Kreis hat das Robert Koch-Institut (RKI) am Sonntag einen Inzidenzwert von 109 gemeldet. Damit ist dieser im Vergleich zum Vortag (118) leicht gesunken. Der Inzidenzwert beziffert die Anzahl der Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner im Durchschnitt der letzten sieben Tage.

Aktuell sind 796 Menschen im Kreis nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Auch diese Zahl ist rückläufig im Vergleich zu den Werten der letzten Tage. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 10.133 Menschen im Kreisgebiet mit dem Coronavirus angesteckt, 233 von ihnen sind an oder mit einer Erkrankung gestorben.

Allgemein können die am Wochenende vom RKI übermittelten Zahlen etwas niedriger ausfallen, da am Wochenende oft weniger getestet wird.

Freitag, 15. Januar

Impfungen im Kreis kommen gut voran

Im Rhein-Erft-Kreis sind bereits zwei Drittel der Bewohner und Mitarbeiter in Senioren- und Pflegeheimen mit der ersten Impfdosis versorgt worden. Wie das Kreisgesundheitsamt mitteilt, waren mit Stand von Donnerstag 4841 Menschen in den stationären Einrichtungen von den mobilen Teams gegen das Virus geimpft worden. Das entspricht laut Kreis einer Rate von 10,3 Impfungen auf 1000 Einwohner. Zum Vergleich: Landesweit liegt die Rate bei 9,9.

Was bei diesen Einsätzen an Impfstoff übrig blieb, die sogenannten Pufferdosen, erhielten Angehörige des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und der Polizei oder wurde an Bewohner vergeben, die im Betreuten Wohnen der Heime leben und älter sind als 80 Jahre.

Nach Angaben des Kreisgesundheitsamts sind weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus zu vermelden. So seien drei Frauen im Alter zwischen 77 und 88 Jahren aus Erftstadt, Brühl und Bergheim gestorben, die zum Zeitpunkt ihres Todes an Covid-19 erkrankt waren. Die Zahl der Toten mit positiven Tests stieg damit auf 230 im Kreis seit Beginn der Pandemie.

Trotz der in dieser Woche bekanntgewordenen Corona-Ausbrüche in einer Bedburger Pflegeeinrichtung und einem fleischverarbeitenden Betrieb in Frechen, sinkt die Zahl der aktuell Infizierten: Laut Kreisverwaltung waren am Freitag 817 Menschen mit dem Virus infiziert. Seit Beginn der Pandemie sind damit nun 10.008 Menschen im Kreis an Covid-19 erkrankt, 8961 gelten demnach als genesen. In Quarantäne befinden sich 2207 Menschen.

Der Inzidenzwert lag am Donnerstagabend bei 122,8 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen und damit nahezu unverändert gegenüber dem Vortag.

Donnerstag, 14. Januar

Update: 55 Mitarbeiter der Frechener Boeser Frischfleisch GmbH infiziert

In einem fleischverarbeitenden Betrieb in Frechen, der Boeser Frischfleisch GmbH, ist es zu einem Corona-Ausbruch gekommen. 55 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sich mit dem Covid-19-Erreger infiziert.

In enger Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt würden weiterhin regelmäßige Tests vorgenommen, um das Geschehen unter Kontrolle zu halten, berichtet Anne Boeser-Langer, die Assistentin der Geschäftsführung. Die Produktion in Frechen wurde vorübergehend eingestellt. Das Unternehmen hat einen zweiten Standort im münsterländischen Schöppingen. Etwa 100 Mitarbeiter, die in Frechen in der Produktion tätig sind, befinden sich in Quarantäne. Corona-Tests wurden auch bei den Mitarbeitern in der Verwaltung und im Fuhrpark gemacht, berichtet Boeser-Langer: „Alle sind negativ.“

Laut Kreisverwaltung war eine Produktionsmitarbeiterin, die typische Covid-Symptome aufwies, am 28. Dezember positiv getestet worden. Bei den folgenden Corona-Tests stellte sich heraus, dass weitere Kolleginnen und Kollegen der Frau infiziert sind. Laut Kreisverwaltung leben die Mitarbeiter in Gemeinschaftsunterkünften. Sie befinden sich in verschiedenen Städten, hauptsächlich im Rhein-Erft-Kreis, unter anderem in Frechen, Hürth und Bergheim. „Das sind aber keine Gruppenunterkünfte, sondern angemietete Wohnungen, in denen die Mitarbeiter teils gemeinschaftlich leben“, berichtet Boeser-Langer.

Die Mitarbeiter kämen hauptsächlich aus Osteuropa. Seit Oktober 2020 setze das Unternehmen nur festangestellte Mitarbeiter in der Produktion ein, sagt Anne Boeser-Langer. Ziel sei es, die Wohnsituation der Menschen weiter zu verbessern.

Fünf weitere Todesfälle im Rhein-Erft-Kreis

Der Rhein-Erft-Kreis hat am Donnerstagmittag 92 Corona-Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden gemeldet. Es gab außerdem fünf weitere Todesfälle.

Mittwoch, 13. Januar

Elf weitere Todesfälle im Rhein-Erft-Kreis – Inzidenz steigt weiter an

Die Kreisverwaltung vermeldet elf weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung: fünf Frauen und sechs Männer zwischen 51 und 85 Jahren. Damit sind seit dem Ausbruch der Pandemie 220 Menschen an oder mit einer Covid-19-Infektion gestorben. Die Zahl der aktuell Infizierten liegt aktuell bei 888.

Gleichzeitig ist der Inzidenzwert kreisweit auf 127,3 angestiegen. In Bergheim hat es mit 185,1 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tage die meisten Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner im Kreis gegeben. Bedburg folgt direkt dahinter mit einem Inzidenzwert von 177,5.

Derzeit befinden sich 2111 Menschen in Quarantäne. In den ersten beiden Wochen seien im Kreis 3576 Menschen in 22 stationären Pflegeheimen geimpft worden, berichtet der Kreis.

Dienstag, 12. Januar

Corona-Ausbruch in Bedburger Alten- und Pflegeheim

In einem Alten- und Pflegeheim in Bedburg ist es zu einem größeren Corona-Ausbruch gekommen. Wie die Stadt Bedburg auf Anfrage mitteilt, hätten sich dort am Wochenende 20 Menschen infiziert, alle über 70 Jahre. Zwei Infizierte seien bereits bekannt gewesen, sagt die Stadt.

Der Bedburger Bürgermeister Sascha Solbach äußerte im sozialen Netzwerk Facebook derweil seine Irritation zu den veröffentlichten Infektionszahlen in Bezug darauf. Der Ausbruch in der Senioreneinrichtung sei erfasst worden, berichtet er, finde sich aber offenbar nicht in den offiziellen Zahlen wieder. „Rechnet man beide Zahlen zusammen, verdoppelt sich die Zahl der infizierten Personen ebenso wie der Inzidenzwert“, schreibt er.

Die Kreisverwaltung konnte die Situation auf Anfrage der Redaktion bis zum Redaktionsschluss nicht aufklären. In den neusten veröffentlichten Zahlen, Stand Dienstagnachmittag, vermeldete die Verwaltung allerdings ein Plus von 15 Infektionen für die Stadt Bedburg.

Montag, 11. Januar

Fünf weitere Todesfälle im Rhein-Erft-Kreis

Die Zahl der Todesfälle, die mit dem Coronavirus in Zusammenhang gebracht werden, ist seit Sonntag erneut gestiegen. Laut Robert Koch-Institut sind innerhalb eines Tages fünf weitere Todesfälle gemeldet worden.

Die Zahl der Infizierten wiederum ist gesunken und liegt nun bei 892 Fällen – das sind 56 Fälle weniger als am Sonntag. Der Inzidenzwert ist hingegen erneut angestiegen und liegt nun bei 116,4.

Inzidenzwert im Rhein-Erft-Kreis steigt deutlich an

Der Inzidenzwert des Rhein-Erft-Kreises ist von Samstag auf Sonntag noch einmal deutlich angestiegen und liegt laut Robert Koch-Institut nun bei 113,5. Insgesamt gibt es kreisweit aktuell 948 Fälle.

Die meistens Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner hat es in den vergangenen sieben Tagen in Bergheim gegeben. Dort liegt der Inzidenzwert bei 152,6. Am niedrigsten ist der Wert in Hürth (88,7). Mit Frechen (122), Brühl, (126,9), Erftstadt (128) und Bedburg (139,5) liegen nun aber insgesamt fünf Kommunen des Rhein-Erft-Kreises über einem Inzidenzwert von 100.

Samstag, 9. Januar

Inzidenzwert unverändert

Der Inzidenzwert im Rhein-Erft-Kreis lag laut RKI am Samstag bei 103,7. Insgesamt haben sich seit Ausbruch der Pandemie 9545 Menschen im Kreis mit dem Coronavirus infiziert. 204 Menschen sind im Zusammenhang mit dem Virus gestorben.

Freitag, 8. Januar

Rhein-Erft-Kreis meldet 200. Covid-19-Todesfall

Die Zahl der Menschen aus dem Rhein-Erft-Kreis, die an oder mit dem Coronavirus gestorben sind, ist am Freitag um vier gestiegen. Damit sind seit Beginn der Pandemie 200 Menschen gestorben. Laut Kreisgesundheitsamt sind eine Frau (80) aus Elsdorf, ein Mann (69) aus Pulheim sowie ein Mann (88) und eine Frau (83) aus Kerpen verstorben.

Darüber hinaus ist laut Robert Koch-Institut auch der Inzidenzwert des Kreises wieder angestiegen und liegt nun bei 97,1.

Bis zum Freitag sind nach Angaben der Kreisverwaltung bereits 2882 Bewohner und Mitarbeiter von 18 Pflegeeinrichtungen durch mobile Teams gegen das Virus geimpft worden. Je 1000 Einwohner entspricht das laut Kreis 6,1 Impfungen. NRW-weit liegt die Zahl bei 5,1 Impfungen.

Donnerstag, 7. Januar

Rhein-Erft-Kreis: Lage in den Krankenhäusern ist angespannt

Trotz des Lockdowns gibt es keine spürbare Entspannung bei den Infektionszahlen im Kreis. Die Zahl der Covid-19-Erkrankungen steigt seit einigen Tagen wieder an. Nach Angaben Robert Koch-Instituts lag sie am Donnerstag bei 966 Fällen – 48 Erkrankte mehr als am Vortag.

„Die Lage in den Krankenhäusern im Kreis ist weiterhin angespannt“, sagt Kreispressesprecher Marco Johnen. Stand Donnerstag wurden 113 Menschen, die an Covid-19 erkrankt sind, stationär behandelt. 15 von ihnen müssen beatmet werden. Zwar gibt es laut Johnen noch freie Betten für Covid-19-Patienten. „Die Lage ist aber äußerst dynamisch, und so kommt es wiederkehrend dazu, dass die Intensivkapazitäten im Rhein-Erft-Kreis nahezu ausgeschöpft sind“, sagt Johnen.

Wie folgenschwer sich die Pandemie in den Wintermonaten auswirkt, zeigt ein Blick auf die Zahl der Covid-19-Todesfälle im Dezember: Allein in diesem Monat wurden dem Kreisgesundheitsamt 69 Tote gemeldet, die mit oder an dem Coronavirus gestorben sind. Das allein sind fast 40 Prozent aller 181 Todesfälle, die seit der ersten bekannten Corona-Infektion Mitte März im Rhein-Erft-Kreis bis Ende Dezember bekannt geworden sind und mit dem Virus im Zusammenhang stehen.

Mittwoch, 6. Januar 2021

Inzidenzwert im Rhein-Erft-Kreis steigt weiter an

Nachdem der Inzidenzwert im Rhein-Erft-Kreis über die Weihnachtstage und Neujahr kontinuierlich gesunken ist, ist er nun den dritten Tag in Folge auf 93,5 angestiegen. Das geht aus der aktuellen Meldung des Robert Koch-Instituts vom Mittwochabend hervor. In Bedburg liegt der Inzidenzwert aktuell am höchsten. Dort hat es in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner 156,4 Neuinfizierte gegeben. In Kerpen hingegen gab es im selben Zeitraum pro 100.000 Einwohner lediglich 55,5 Neuinfizierte – Tiefstwert im Kreis.

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 ist im Vergleich zum Dienstag gleich geblieben und liegt weiterhin bei 196. Die Zahl der aktuellen Fälle ist hingegen um 92 auf 918 angestiegen.

Dienstag, 5. Januar 2021

Inzidenzwert steigt leicht an – Sechs weitere Todesfälle

Am Dienstagabend (Stand 17 Uhr) ist der Inzidenzwert im Rhein-Erft-Kreis wieder leicht angestiegen und liegt bei 82,9. Seit dem Vortag sind zudem sechs weitere Todesfälle bekannt geworden. Die Zahl den an oder mit Corona gestorbenen Personen erhöht sich damit auf 196. Auch die aktuellen Fälle sind angestiegen. Hier zählt der Kreis 38 Neuinfektionen zum Vortag, insgesmt gibt es aktuell 826 Corona-Fälle im Rhein-Erft-Kreis.

Montag, 4. Januar 2021

Bereits 2000 Menschen im Rhein-Erft-Kreis geimpft

Bis Sonntag sind im Rhein-Erft-Kreis etwa 2000 Impfungen in zwölf Pflegeheimen vorgenommen worden, teilt die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein auf Anfrage mit. Bis Mitte dieser Woche sollen in sechs Pflegeheimen im Kreis weitere Bewohner und Angestellte geimpft werden. Gleichzeitig wurden bisher kurzfristig zur Verfügung stehende Impfdosen an das Personal des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und der Polizei sowie an Bewohnerinnen und Bewohner von betreutem Wohnen verabreicht, teilt die Kreisverwaltung mit.

Wann das Impfzentrum im Hürth Park starten soll, ist noch unklar. „Wir stehen bereit“, sagt Kreispressesprecher Marco Johnen. Derzeit warte man darauf, dass das Land Nordrhein-Westfalen die ersten Impfdosen zur Verwendung im Impfzentrum liefere, sagt Johnen.

Die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein geht von einem späteren Start der Impfzentren, „eventuell Anfang Februar“, aus, wie Christopher Schneider von der KV, die die Impfungen vornimmt, weiter mitteilt. Die Information stamme vom nordrhein-westfälischen Gesundheitsministerium. Im Dezember noch sprach die Vereinigung von einer voraussichtlichen Öffnung im Januar. Eine Terminvergabe zur Impfung werde dann über die bundesweite Rufnummer 116117 erfolgen, teilt die Kreisverwaltung mit. Zusätzlich werden noch im Januar alle über 80-Jährigen per Post angeschrieben und auf die Möglichkeit zur Impfung aufmerksam gemacht.

Inzidenzwert sinkt leicht auf 79,7

Die Zahl der an Corona erkrankten Menschen hat sich über die Jahreswende auf 839 leicht reduziert. Allerdings erhöhte sich die Zahl an oder mit Corona gestorbenen Personen auf 184 (drei Todesfälle mehr). Der Inzidenzwert ist gesunken auf 79,7.

Nach Angaben des Kreises ging die Zahl der Menschen, die in Quarantäne sind, auf nun 1885 zurück. Am Samstag hatten wir die Zahl von 2182 Menschen in Quarantäne veröffentlicht. Pulheim weist mit 116 Infizierten den kreisweit höchsten Stand auf. Danach kommt Frechen (110) gefolgt von Bergheim (105) und Brühl (103). Zweistellig ist Kerpen (96), Wesseling (92), Erftstadt (79) und Hürth mit 77 Infizierten. Bedburg mit 36 und Elsdorf mit nur 25 Menschen, bei denen Covid nachgewiesen wurde, finden sich am Ende der Tabelle. Allerdings kann es sein, dass an Silvester und Neujahr weniger getestet wurde und deshalb weniger Fälle in die Statistik einflossen.