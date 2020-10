Corona in Rhein-Erft: Sprunghafter Anstieg der Fallzahlen setzt sich fort

Rhein-Erft-Kreis -

Das bevölkerungsreichste Land der Bundesrepublik kämpft gegen die Ausbreitung des Coronavirus. In diesem Blog erfahren Sie alles zu den wichtigsten Entwicklungen im Rhein-Erft-Kreis, sowie Hilfsangeboten aus der Nachbarschaft.

Freitag, 9. Oktober

Frechener können private Feiern online anmelden

Feiern wie Hochzeiten, Geburtstage oder Taufen, die nicht in privaten Räumen stattfinden, müssen ab einer Teilnehmerzahl von 50 Personen mindestens drei Werktage vorher beim Ordnungsamt angemeldet werden. Wie die Stadt Frechen mitteilt, ist dies der Einfachheit halber nun auch online möglich. Einen Link dazu findet man auf der Homepage der Stadt.

Bei der Anmeldung muss eine für die Feier verantwortliche Person benannt werden. Außerdem muss eine Teilnehmerliste mit Angabe von Name, Anschrift und Telefonnummer geführt werden. Laut Stadtverwaltung ist die Anmeldung erforderlich, damit nachvollzogen werden kann, welche Feiern im Stadtgebiet stattfinden. Bei Kontrollen werde gegebenenfalls überprüft, ob die Coronaschutzverordnung eingehalten wird. Unverändert gelte bei Feiern die Obergrenze von höchstens 150 Gästen.

Donnerstag, 8. Oktober

Sprunghafter Anstieg der Fallzahlen setzt sich fort

Die Zahl der Infizierten im Rhein-Erft-Kreis steigt weiter an. Seit Mittwoch um 16.00 Uhr erhöhte sich die Zahl der aktuellen Corona-Fälle um 28 auf 204. Darin inbegriffen sind 41 Neuinfektionen und 13 Personen, die wieder als genesen gelten.

Die am stärksten betroffene Altersgruppe sind derzeit die 35-59-Jährigen. Ihr Anteil an der Gesamtzahl der Infizierten liegt bei rund 42%. Gleichwohl ist seit einigen Tagen eine Veränderung hin in Richtung der Risikogruppen erkennbar.

Mittwoch, 7. Oktober

Viele neue Covid-Fälle

Die Zahl der Corona-Infektionen ist am Mittwoch sprunghaft angestiegen. Nach Angaben der Kreisverwaltung wurden bis zum Nachmittag 31 Neuinfektionen gemeldet. Damit stieg die Zahl der Infizierten auf 176. In einigen Fällen war die Bearbeitung noch nicht abgeschlossen, so dass mit einem weiteren Anstieg gerechnet wird. 175 neue Quarantäne-Anordnungen wurden gemeldet, betroffen waren mehrere Schulen und Kitas. Weil der Wert der Neuinfektionen innerhalb von zwei Tagen stark gestiegen ist, wurde ein Sonderbericht an die Bezirksregierung geschickt. Heute, Donnerstag, will der Krisenstab der Kreisverwaltung darüber beraten, ob weitere Maßnahmen getroffen werden müssen, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. (aen)

Bergheim: Kein Karneval in der Kreisstadt

In der kommenden Session wird es keine Karnevalszüge in Bergheim geben. Das teilt Christian Karaschinski, Präsident des Festkomitees Bergheimer Karneval, mit. Auch der enge Sitzungskarneval werde nicht stattfinden.

Es habe Ende September auf Einladung des Festkomitees eine Versammlung gegeben, zu der auch einige Vertreter Bergheimer Karnevalsgruppen gekommen seien, die dem Komitee nicht angehörten. Auch Bürgermeister Volker Mießeler war dabei und empfahl laut Karaschinski, die Veranstaltungen abzusagen. Besonders vor der Tatsache, dass Corona-Schutzverordnungen immer nur für vier Wochen gelten. Der Meinung schloss sich die Versammlung einstimmig an.

Möglicherweise seien kleine Veranstaltungen drin. „Das ist aber noch sehr vage“, sagt Karaschinski. Die Karnevalsfreunde Oberaußem schreiben bei Facebook von ihrem Plan, „Alternativen anzubieten“. Aber auch hier gibt es noch keine Details.

Dadurch, dass die Absage der Veranstaltungen mit den Corona-Verordnungen zu begründen ist, geht Karaschinski davon aus, dass die Gesellschaften größtenteils aus ihren Verträgen herauskommen werden. Die Karnevalisten wollen sich zukünftig einmal im Jahr treffen.

Alle großen Karnevalsveranstaltungen in Erftstadt abgesagt

Sowohl die Karnevalsumzüge als auch sämtliche Großveranstaltungen, wie Sitzungen und Karnevalsbälle, werden in Erftstadt für die kommende Session abgesagt. Das teilt Erhard Soltau, Geschäftsführer des Dachverbands Erftstädter Karnevalsvereine, mit. „Die Karnevalsvereine sowie die Wagenbauvereine aus Erftstadt waren sich einig, dass man aufgrund der Pandemie und den damit verbundenen Gesundheitsrisiken für Zugteilnehmer und Besucher schweren Herzens auf die Umzüge sowie Saalveranstaltungen und somit auf die liebgewonnene Tradition verzichten muss“, sagt Soltau.

Die Vereine würden, je nach Stand der Pandemieverordnungen des Landes, kleinere Veranstaltungen organisieren, um das Brauchtum Karneval auch in schwierigen Zeiten weiterzuleben. Soltau: „Ebenfalls können wir uns vorstellen, dass an den Tagen, an denen die Umzüge stattfinden sollten, die Vereine musikalisch den Tag begleiten werden.“

Zuvor hatte schon die Lechenicher Narrenzunft als größter Karnevalsverein angekündigt, sämtlich Veranstaltungen für die kommende Session abzusagen. Neben zahlreichen Sitzungen, Bällen, Partys und anderen Feiern waren in der vergangenen Session 13 Karnevalszüge unterwegs.

Dienstag, 6. Oktober

Wesselinger Kita bleibt wegen Corona-Fall geschlossen

Ein Kind aus der Kita „Am Rheinbogen“ an der Lahnstraße ist nach der Teilnahme an einer privaten Feier positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Kita bleibt deshalb bis einschließlich Freitag, 9. Oktober, geschlossen. Dies teilte die Stadt in einer Mitteilung mit. Der zweite Standort der Kita an der Taunusstraße bleibt geöffnet. Das Gesundheitsamt wird sich bei den Eltern und Erziehungsberechtigten der Kinder melden, die direkten Kontakt zu dem positiv getesteten Kind hatten, wie die Stadt weiter mitteilte. Das Amt werde sie dann darüber informieren, ob ein Corona-Test nötig sei. Wer keine Nachricht vom Gesundheitsamt bekommt, muss sein Kind nicht testen lassen.

Montag, 5. Oktober

Der Wert ist leicht gestiegen

Das Kreisgesundheitsamt vermeldet seit vergangenem Freitag 43 Neuinfektionen mit dem Coronavirus, 25 Menschen gelten als geheilt, weil sie nach Ablauf der Quarantäne keine Symptome mehr zeigen. Insgesamt registriert die Kreisverwaltung damit aktuell 149 Infizierte.

Der Wert der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen je 100.000 Einwohner liegt bei 22,8 (Freitag 19,8).

Freitag, 2. Oktober

83-jährige Kerpenerin gestorben

Eine 83-jährige Kerpenerin, die an Covid-19 erkrankt war, ist in einem Krankenhaus gestorben. Das teilt der Kreis mit. Damit steigt die Zahl der Toten, die mit dem Coronavirus infiziert waren, auf 79. Der Wert der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen je 100.000 Einwohner beträgt im Kreis 19,8 (Vortag 17,4). (dv)

Donnerstag, 1. Oktober

Viele Pulheimer müssen in Quarantäne

Einen starken Anstieg der Quarantänezahlen um 122 Fälle verzeichnet die Stadt Pulheim. Grund sind je eine Corona-Infektion in zwei Kindertagesstätten. In der Folge hat das Kreisgesundheitsamt zahlreiche Kinder und Erzieherinnen als Kontaktpersonen in die Quarantäne geschickt. Allen Betroffenen hat das Gesundheitsamt des Rhein-Erft-Kreises Testungen auf Covid-19 angeboten.

Der Wert der Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen lag am Donnerstag im Rhein-Erft-Kreis bei 17,4. Am Vortag betrug der Wert 16,2. Als kritisch gilt ein Wert von 50. Die Infektionszahlen sind seit einigen Tagen leicht ansteigend und liegen aktuell bei 127 Fällen.

Mittwoch, 30. September

20 Elsdorfer SPD-Mitglieder nach Wahlparty in Quarantäne

Nach einer Wahlparty der Elsdorfer SPD müssen 20 Sozialdemokraten in Quarantäne (lesen Sie hier mehr). Einer der Party-Teilnehmer hatte sich bei einem Kegel-Ausflug mit dem Coronavirus infiziert. Im Anschluss nahm er an der Veranstaltung teil. Die Folge waren sieben positiv getestete Männer. Auch die Kegelgruppe und deren Angehörige mussten in Quarantäne.

Rhein-Erft: Gesundheitsamt wurden 22 Neuinfektionen gemeldet

Dem Gesundheitsamt des Rhein-Erft-Kreises wurden 22 Neuinfektionen gemeldet. Dagegen stehen sieben Personen, die als genesen bezeichnet werden können. Somit steigt die Corona-Fallzahl um 15 auf 116 Fälle im Kreis. Seit Dienstag wurde für weitere 75 Menschen Quarantäne angeordnet. Der Wert der Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen je 100.000 Einwohner für den Rhein-Erft-Kreis beträgt 16,2.

Dienstag, 29. September

Zehn Infizierte weniger als als am Montag im Rhein-Erft-Kreis

Seit Montag ist die Zahl der aktuellen Corona-Fälle im Rhein-Erft-Kreis um 10 auf 101 gesunken. Insgesamt wurden 9 Neuinfektionen gemeldet. Dem stehen 19 Personen gegenüber, die zwischenzeitlich wieder als genesen gelten.

Die Zahl der Menschen, die sich aktuell in Quarantäne befinden, stieg seit Montag um 19 auf 1116 Personen. Der Wert der Neuinfektionen in den letzten 7 Tagen je 100.000 Einwohner für den Rhein-Erft-Kreis beträgt 14,3 (Vortag 14,0).

Montag, 28. September

29 Neuinfektionen seit Freitag – 1097 Personen in Quarantäne

Seit vergangenen Freitag ist die Zahl der aktuellen Corona-Fälle um 7auf 113 Personen angestiegen. Insgesamt wurden 29 Neuinfektionen gemeldet. Gesunken ist dagegen die Zahl der Menschen, die sich in Quarantäne befinden. Sie sankseit Freitag um 83 auf 1097 Personen. Der Wert der Neuinfektionen in den letzten 7 Tagen je 100.000 Einwohner für den Rhein-Erft-Kreis beträgt 14,0.

Freitag, 25. September

Fallzahlen wieder leicht rückläufig. 1180 Personen in Quarantäne

Die Zahl der aktiven Corona Fälle ist seit Donnerstag um drei auf 104 gesunken. Insgesamt wurden 5 Neuinfektionen gemeldet. 8 Personen sind aber zwischenzeitlich genesen. Gestiegen ist dagegen die Zahl der Menschen, die sich in Quarantäne befinden. 1180 Personen sind es momentan. Seit Donnerstag sind 66 dazu gekommen.

Donnerstag, 24. September

Elf Neuinfektionen und sieben Genesene im Rhein-Erft-Kreis

Die Behörden melden elf Neuinfektionen und sieben Genesene im Rhein-Erft-Kreis. Damit ist die Zahl der Infizierten auf 107 Fälle angestiegen. Weiter gestiegen ist auch die Zahl der Menschen, die sich aktuell in Quarantäne befinden – und zwar um 80 auf 1.114 Personen.

Mittwoch, 23. September

103 Menschen infiziert – mehr als 1000 Personen in Quarantäne

Die Zahl der aktuellen Corona-Infektionen im Rhein-Erft-Kreis ist im Vergleich zum Vortag um zwei angestiegen – aktuell sind 103 Infektionen im Kreisgebiet bekannt. Insgesamt wurden 13 Neuinfektionen gemeldet, dafür gelten elf Menschen wieder als genesen, teilte ein Sprecher des Landrats mit.

Aktuell befinden sich im Kreis Euskirchen 1034 Personen in Quarantäne, das sind 18 Menschen mehr als am Dienstag. Der Wert der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen je 100.000 Einwohner liegt bei 16,6 – die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz. Das Land NRW hat weitgehende, einschränkende Maßnahmen ab einem Wert von 50 festgelegt.

Dienstag, 22. September

Rhein-Erft: Zahl der Corona-Infektionen leicht gesunken

Die Zahl der aktuellen Corona-Fälle im Rhein-Erft-Kreis ist wieder leicht gesunken. Seit Montag fiel die Zahl der Infizierten um drei auf 101. Insgesamt wurden zwar acht Neuinfektionen gemeldet, dem stehen jedoch auch elf Personen gegenüber, die zwischenzeitlich wieder als genesen gelten. Gestiegen ist hingegen die Zahl der Personen, die sich aktuell in Quarantäne befinden. Sie stieg um 67 auf 1.016 Personen. Darin enthalten sind auch knapp 380 Kontaktpersonen an insgesamt fünf Schulen im Kreis.

Freitag, 18. September

Zahl der Corona-Fälle im Rhein-Erft-Kreis steigt auf 92

Die Zahl der aktuellen Corona-Fälle im Rhein-Erft-Kreis ist seit Donnerstag um acht auf 92 gestiegen. Insgesamt wurden seit Donnerstag 14 Neuinfektionen gemeldet, dem stehen jedoch auch sechs Personen gegenüber, die zwischenzeitlich wieder genesen sind.

874 Menschen befinden sich aktuell in Quarantäne. Das sind 30 mehr als noch am gestrigen Tag.

Donnerstag, 17. September

Zehn Neuinfektionen und zahlreiche Personen in Quarantäne

Die Zahl der aktuellen Corona-Fälle im Rhein-Erft-Kreis ist seit Mittwoch um sieben auf 84 gestiegen. Insgesamt wurden seit zehn Neuinfektionen gemeldet, dem stehen jedoch auch drei Personen gegenüber, die zwischenzeitlich wieder genesen sind.

Mittwoch, 16. September

Corona-Pandemie: Karnevalszüge in Frechen abgesagt

Fast alle Vereine verzichten auf die Karnevalsumzüge in der kommenden Session. Damit fällt der Straßenkarneval so gut wie im gesamten Stadtgebiet aus. Das teilte das Festkomitee Frechener Karneval am Mittwoch mit. Abgesagt wird demnach unter anderem der große Karnevalszug durch die Frechener Innenstadt.

Unklar ist bisher nur noch, was mit dem Königsdorfer Karnevalsumzug passiert. Eine Entscheidung steht noch aus.

Montag, 14. September

Rhein-Erft-Kreis: Die Zahlen sinken deutlich

Die Corona-Fallzahlen im Rhein-Erft-Kreis sind im Vergleich zum Freitag deutlich gesunken. Dies ist unter anderem auf eine Datenbankbereinigung zurückzuführen, die in regelmäßigen Abständen durchgeführt wird. Kreisweit sind zurzeit noch 74 Personen mit COVID-19 infiziert. Das sind 27 weniger als am vergangenen Freitag.

Die Zahl der Genesenen steigt im gleichen Zeitraum um 54 auf 1.425.

545 Menschen befinden sich derzeit in Quarantäne.

Donnerstag, 10. September

Rhein-Erft-Kreis: Leichter Anstieg der Fallzahlen

Am Donnerstag ist laut Information der Behörden die Zahl der aktuellen Corona-Fälle im Rhein-Erft-Kreis nochmal leicht angestiegen. Die Zahl der Erkrankten hat sich um einen auf 103 Menschen erhöht. Insgesamt wurden zwar sechs Neuinfektionen gemeldet, dem stehen jedoch auch fünf Personen gegenüber, die zwischenzeitlich wieder als genesen gelten. 874 Menschen befinden sich derzeit in Quarantäne. Das ist ebenfalls ein leichter Anstieg um drei Person gegenüber dem Vortag.

Mittwoch, 9. September

Der Martinsmarkt in Frechen fällt aus

Alle bislang geplanten verkaufsoffenen Sonntage können in Frechen in diesem Jahr nicht stattfinden. Der Grund: Die Veranstaltungen, an die die Sonntagsöffnungen der Geschäfte gekoppelt waren, fallen allesamt aus.

Neben dem Stoffmarkt, der am kommenden Sonntag hätte stattfinden sollen, und dem Wein-und Genussmarkt am 11. Oktober ist auch der beliebte Martinsmarkt betroffen. „Er wird in diesem Jahr nicht stattfinden können“, sagte der städtische Pressesprecher Thorsten Friedmann auf Anfrage. Die Verwaltung habe darüber mit der Agentur gesprochen, die den Martinsmarkt in der Vergangenheit organisiert hatte. Demnach scheitere das Unterfangen an der Rückverfolgbarkeit und an der Besucherführung.

Der Aktivkreis Frechen, ein Zusammenschluss von Geschäftsleuten, hatte beantragt, für die ausfallenden verkaufsoffenen Sonntage drei Ersatztermine anzusetzen. Damit befasste sich am Dienstag der Stadtrat.

Rhein-Erft-Kreis: Lange Samstage sind möglich

Nach einem Erlass des Landeswirtschaftsministeriums schienen in der Corona-Zeit auch Sonntagsöffnungen ohne konkrete Anlässe wie Märkte oder Feste möglich. Doch vor Gericht hatte dies keinen Bestand: Etliche beantragte Sonntagsöffnungen in anderen Kommunen sind bereits von Gerichten gestoppt worden, zuletzt vom Oberverwaltungsgerichten in Münster. Darauf wies unter anderem Peter Singer (Linke) hin. Die Politiker räumten auch den vom Aktivkreis beantragten verkaufsoffenen Sonntagen in Frechen kaum Erfolgschancen ein.

Der Tenor: Es lohnt sich nicht, Ersatztermine festzulegen, wenn der Beschluss am Ende dann doch mit hoher Wahrscheinlichkeit vom Gericht nicht akzeptiert wird. „Wir wollen dem Einzelhandel jede mögliche Unterstützung zukommen lassen. Aber wir sollten abwarten, ob es eine neue gesetzliche Regelung gibt“, sagte Karla Palussek (CDU).

„Die Landesregierung hat es versäumt, klare Voraussetzung zu schaffen“, sagte Dieter Zander (Perspektive für Frechen). Er schlug vor, anstelle von verkaufsoffenen Sonntagen einen langen Samstag bis 22 Uhr anzubieten. Wie die Verwaltung erläuterte, bedarf es dafür weder einer Genehmigung der Stadt noch eines Beschlusses des Rates. Wenn die Geschäftsleute einen langen Samstag organisieren wollten, sei dies ohne weiteres möglich.

Dienstag, 8. September

Ausbruch am Ernst-Mach-Gymnasium: 129 Schüler müssen in Quarantäne

Eine Schülerin des Abiturjahrgangs des Ernst-Mach-Gymnasiums ist vergangene Woche positiv auf das Coronavirus getestet worden. Deshalb sind die 129 Schülerinnen und Schüler der Q2 für fünf Schultage – von Dienstag vergangener Woche bis zum gestrigen Montag – zu Hause geblieben.

Thomas Knechten, der stellvertretende Schulleiter des Gymnasiums, spricht von einer reinen Vorsichtsmaßnahme, die mit dem Kreisgesundheitsamt abgestimmt war. Insbesondere weil die Masken-Pflicht am vergangenen Dienstag in weiterführenden Schule weggefallen ist. Deshalb habe man sich entschieden, für die Tage auf „Distanzlernen“, also Homeschooling, umzustellen. Eine Podiumsdiskussion in der Schule mit Mitgliedern des Hürther Stadtrates ist deshalb auf diese Woche verschoben worden.

Die Kreisverwaltung bestätigt die Angaben der Schule. Man habe in Absprache mit der Schulleitung entschieden, die Schülerinnen und Schüler vorerst zu Hause zu halten. Den Fall der Schülerin hatte das Gesundheitsamt bereits Anfang vergangener Woche erfasst. Lehrkräfte seien von den folgenden Maßnahmen nicht betroffen gewesen.

Donnerstag, 3. September

Wesselinger Montessori-Schule wegen Infektionen geschlossen

Wegen mehrerer Corona-Fälle ist die Außenstelle der Maria-Montessori-Schule, Mainstraße 25, in Wesseling seit Montag vorübergehend geschlossen. Nach Angaben des Rhein-Erft-Kreises gebe es fünf Indexfälle, bei denen Corona-Tests positive Ergebnisse erbrachten.

Die Infektionen seien bereits am vergangenen Wochenende erkannt worden. Betroffen seien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schule wie Lehrer und Beschäftigte im freiwilligen sozialen Jahr. Sechs Klassen mit gesamt 66 Schülern und einige Lehrer befänden sich derzeit in Quarantäne, sagte der Pressesprecher des Kreises auf Nachfrage.

Die Schulleitung habe die Schule geschlossen, weil der Betrieb nicht mehr aufrecht erhalten werden könne. Das Kreisgesundheitsamt ermittelt derzeit weitere Kontaktpersonen und führt weitere Corona-Tests durch. Wann die Schule wieder öffnen wird, ist noch unklar.

Mittwoch, 2. September

13 Neuinfektionen im Rhein-Erft-Kreis

Die Kreisverwaltung hat am Mittwoch 13 Neuinfizierte in Rhein-Erft vermeldet. Weil die Zahl der Genesenen gleichzeitig um zwölf stieg, gibt es aktuell kreisweis 137 Infizierte. Der Wert der Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen je 100.000 Einwohner für den Rhein-Erft-Kreis beträgt 17,7 (Vortag 18,3).

Außerdem teilte die Verwaltung mit, dass es bislang keine neuen Indexfälle, die im Zusammenhang mit der Hochzeitsfeier in Frechen stehen, gibt.