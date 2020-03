Corona-Krise in Rhein-Erft: Diese Veranstaltungen im Kreisgebiet sind abgesagt

Rhein-Erft-Kreis -

Wegen der Gefahr von Infektionen mit dem Corona-Virus haben zahlreiche Veranstalter ihre Pläne geändert. Ein Überblick.

Bedburg

Die Kolpingfamilie Bedburg-Erft teilt mit, dass der Gottesdienst am 28. März sowie der Palmbrunch am 5. April nicht stattfindet. Außerdem sind alle öffentlichen Spielplätze der Stadt gesperrt. Die Stadt teilt außerdem mit, dass der Lostermin für die Ressourcenschutzsiedlung in Kaster (28. März) ausfällt. Auch die Meditationsveranstaltung im Haus der Begegnung am 1. April findet nicht statt. Der Eigentümer- und Mieterverein Bedburg und Umgebung sagt die für den 6. April geplante Sprechstunde in den Alten Stuben ebenfalls ab.

Bergheim

Der Verein Hospiz Bedburg Bergheim Elsdorf sagt seine zum 25-jährigen Bestehen geplante Veranstaltung am Freitag, 20. März, ab. Die Veranstaltung Bergheim Connection, die für Mittwoch, 18. März, geplant war, ist ebenfalls abgesagt. Das Pianomuseum Haus Eller sagt seine für den 16., 22. und 30. März sowie 6. April organisierten musikalischen Hausandachten in Bergheim-Ahe ab.



Weil alle Schulen bis nach den Osterferien geschlossen sind, findet auch die Schulkulturwoche der Bergheimer Gesamtschule nicht statt. Die Stadtverwaltung teilt außerdem mit, dass die Bürgerbeteiligung zur Umgestaltung des Von-Galen-Parks am Donnerstag, 19. März, ausfallen muss. Sie wird nachgeholt. Das Offene Atelier in „Pia’s Atelier“ in Glessen soll ebenfalls verschoben werden.

Brühl

Die Brühl-Info ist geschlossen, bleibt aber unter 02232/79345 erreichbar. Die städtische Kunst- und Musikschule setzt alle Angebote – auch den Einzelunterricht – vorerst aus. Im Standesamt sollen Trauungen weiter möglich sein. Die Rahmenbedingungen müssen mit dem Standesbeamten abgesprochen werden.



Die Stadt hat ein Bürgertelefon eingerichtet, das werktags von 10 bis 16 Uhr unter 02232/797000 zu erreichen ist. Anfragen sind auch per E-Mail möglich. Der Brühler ADFC gab bekannt, dass der für Samstag, 21. März, vorgesehen Fahrradgebrauchtmarkt auf dem Markt ausfällt. Alle Fahrradtouren und sonstige Veranstaltungen fallen bis 18. April aus.

Erftstadt

Alle Veranstaltungen im Umweltzentrum Friesheimer Busch sind bis auf Weiteres abgesagt.

Die Patchwork-Ausstellung der Millenniumsquilter Erftstadt im Stadthaus in Lechenich, die für den 21. März bis zum 28. März geplant war, ist abgesagt. Die Sprechstunde der Landesbehinderten- und -patientenbeauftragten, die am Donnerstag, 26. März, im Pfarrzentrum St. Kilian stattfinden sollte, wird abgesagt.



Das Konzert der Bernd-Alois-Zimmermann-Gesellschaft am Samstag, 21. März, im Geske-Kulturhaus findet nicht statt. Die Mitgliederversammlung des Vereins der Förderer des Marien-Hospitals am Donnerstag, 19. März, fällt aus.

Der Informationsabend zum Glasfaserausbau in Konradsheim und Dirmerzheim, der für Donnerstag, 19. März, geplant war, wird verschoben. Das Unternehmen Deutsche Glasfaser beantwortet Fragen unter 02861/89060940.

Frechen

Das Frechener Harlekin- Ensemble schließt den Theaterbetrieb bis mindestens Ende Juni. Die Frühjahrsproduktion „Der Vorname“, deren Premiere am 25. April stattfinden sollte, fällt aus. Der ADFC Frechen hat seine für den 21. März geplante Fahrradtour abgesagt. Der Frechener Geschichtsverein sagt alle Veranstaltungen für das erste Halbjahr 2020 ab.



Die REVG schließt ab Dienstag das Fahrgastcenter in Frechen für den Kundenverkehr. Auch im Mehrgenerationenhaus an der Hauptstraße entfallen sämtliche öffentlichen Angebote bis auf Weiteres. In Einzelfällen kann montags, dienstags und donnerstags von 15 bis 17 Uhr eine Einzelberatung erfolgen, möglichst nach vorheriger telefonischer Anmeldung unter 02234/9336575.

Hürth

Die Stadt Hürth hat zahlreiche Veranstaltungen abgesagt, so etwa den für Donnerstag geplante Vortrag von Jürgen Weber über das Beziehungsgeflecht von Frau und Mann. Es entfällt auch der traditionelle Frühjahrsputz, der am kommenden Samstag in allen Stadtteilen stattfinden sollte. Das fürs kommende Wochenende geplante Tanzfestival und das Theaterfestival finden ebenfalls nicht statt.



Darüber hinaus fallen bis einschließlich 5. April alle städtischen Kultur- und Jugendveranstaltungen aus. Statt einer Sprechstunde im Rathaus bietet Bürgermeister Dirk Breuer am Donnerstag, 19. März, eine Telefon-Hotline an. Von 16 Uhr bis 18 Uhr können Bürgerinnen und Bürger mit dem Verwaltungschef telefonieren, und zwar unter 02233/53102.

Pulheim

Der TuS Brauweiler sagt alle Kurse bis auf Weiteres ab. Das Café F., Venloer Straße 135, bleibt geschlossen, Kurse und sonstige Veranstaltungen finden nicht statt. Die Frauenberatungsstelle bietet dienstags von 10 bis 14 Uhr telefonische Beratungen an, 02238/81452. Nicht stattfinden werden der für Samstag, 21. März, in Sinnersdorf geplante Bezirksschützentag und die Krönungsmesse am 22. März.



Der Verein Hospiz Pulheim sagt alle Veranstaltungen, darunter Informationsabende, Supervisionen, Gruppenabende und Trauerangebote, ab. Für Menschen in Not ist Hospiz Pulheim unter 02238/52713 erreichbar. Das Büro an der Hackenbroicher Straße 16 ist dienstags von 10 bis 12 und donnerstags von 15 bis 17 Uhr geöffnet. Die Ortsgruppe Pulheim im Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club sagt alle Fahrradtouren und sonstige Veranstaltung bis mindestens Montag, 20. April, ab.

Rhein-Erft-Kreis

Das Hochbegabten-Zentrum des Rhein-Erft-Kreises mit Sitz in Brühl sagte alle Einzelfalltermine, sämtliche außer- und innerschulischen Kurse sowie alle Fortbildungen bis Sonntag, 19. April, ab. Weitere Informationen unter 02232/501010. Die Beratungsstelle der Verbraucherzentrale in Brühl bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Alle Veranstaltungen, Vorträge und Aktionen sind bis Ende April abgesagt. Die Beratungsstelle ist unter 02232/2068701 oder per E-Mail zu erreichen.

bruehl@verbraucherzentrale.nrw