Coronavirus in Rhein-Erft: Zwei weitere Todesfälle – 231 Personen wieder genesen

Rhein-Erft-Kreis -

Das bevölkerungsreichste Land der Bundesrepublik kämpft gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Fast jeden Tag werden neue Entwicklungen im Hinblick auf Präventionsmaßnahmen, Quarantänezahlen oder Veranstaltungsabsagen wichtig. Eine Catering-Firma aus Brühl knabbert aber jetzt schon an den zahlreichen Absagen, die tagtäglich ins Haus flattern. Wir informieren über die wichtigsten Entwicklungen, sowie Hilfsangebote aus der Nachbarschaft,

Sonntag, 12. April:

Im Rhein-Erftkreis sind seit Karsamstag zwei weitere Personen an dem Coronavirus gestorben. Die Zahl der Todesfälle mit positiver Testung auf COVID-19 erhöhte sich damit auf nun 28. Im Frechener Krankenhaus verstarb ein 85-jähriger Frechener und im Krankenhaus in Grevenbroich eine 94-jährige Frau aus Bergheim.

Die Zahl der aktuell an COVID-19 Erkrankten im Rhein-Erft-Kreis ist um 17 und damit auf 523 aktive Fälle erhöht, 231 Personen sind wieder genesen und 1055 Menschen befinden sich derzeit in Quarantäne.

Samstag, 11. April:

Seit gestern ist die Zahl der aktuell an COVID-19 Erkrankten um 12 Personen gestiegen. Die Zahl der mittlerweile wieder genesenen Patienten stieg um 18 auf nun 231 Personen.

Vier weitere Todesfälle mit positiver Testung auf Corona-Viren wurden dem Rhein-Erft-Kreis gemeldet. Es handelt sich dabei um einen 85-jährigen Mann sowie eine 68-jährige Frau aus Frechen, einen 80-jährigen Mann aus Pulheim und eine 92-jährige Frau aus einem Seniorenwohnheim in Brühl.

Aktuell befinden sich 1058 Menschen in Quarantäne.

Freitag, 10. April:

Die Zahl der Todesfälle, die mit dem Coronavirus im Zusammenhang stehen, ist im Rhein-Erft-Kreis am Freitag auf 22 gestiegen. In einer Bergheimer Altenpflege-Einrichtung starb eine 93-jährige Frau, wie die Kreisverwaltung mitteilte. Am Donnerstag hatte die Behörde drei Todesfälle gemeldet. So starben im Krankenhaus Bergheim eine 83-jährige Bergheimerin und Krankenhaus Erftstadt eine 87-jährige Kerpenerin. Zudem wurde der Tod einer 82-jährigen Elsdorferin vermeldet. Diese war bereits am Mittwoch im Bergheimer Krankenhaus gestorben. Alle Genannten waren positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden.

Die Kreisverwaltung hat angesichts der Corona-Pandemie einen Aufruf gestartet. Gesucht werden Menschen mit medizinischen und pflegerischen Qualifikationen oder Erfahrungen, die bereit sind, sich in Krankenhäusern oder Pflegezentren zu engagieren. Der große Mehraufwand durch die Pandemie werde noch durch den außerordentlichen Einsatz des vorhandenen Personals bewältigt. Die vergangenen Wochen hätten aber gezeigt, wie schnell Unterstützung nötig werden könnte, so die Kreisverwaltung. Hilfsangebote werden zunächst online gesammelt. Im Bedarfsfall werden die Helfer kontaktiert.

www.rhein-erft-kreis.de/freiwillige

Donnerstag, 9. April:

Im Rhein-Erft-Kreis sind drei weitere Personen an dem Coronavirus gestorben. Die Zahl der Todesfälle steigt damit auf 21 im Rhein-Erft-Kreis. Im Krankenhaus Bergheim ist heute eine 83-jährige Frau aus Bergheim verstorben. Bereits gestern verstarb eine 82-jährige Elsdorferin ebenfalls im Bergheimer Krankenhaus. Im Krankenhaus Erftstadt erlag zudem eine 87-jährige Kerpenerin einer akuten Lungenentzündung. Alle Genannten waren positiv auf das neuartige Corona-Virus getestet worden.

Die Zahl der mit dem Virus infizierten Personen im Rhein-Erft-Kreis ist ebenfalls gestiegen: Mittlerweile gibt es 688 bekannte Infektionen. 202 Menschen gelten als genesen. Aktuell befinden sch 1030 Menschen in Quarantäne.

Mittwoch, 8. April: Drei weitere Personen gestorben

Drei weitere Personen aus dem Rhein-Erft-Kreis sind an dem Coronavirus gestorben. Wie der Landrat am Mittwochmittag mitteilte, stieg die Zahl damit auf 18 Todesfälle. Am Mittwoch bekannt wurden die Todesfälle eines 63-Jährigen aus Hürth, einer 70-jährigen Brühlerin und eines 86-jährigen Pulheimers. Die Zahl der mit dem Virus infizierten Personen im Rhein-Erft-Kreis ist ebenfalls gestiegen: Im Vergleich zu Dienstag wurden 40 weitere Fälle bekannt, die Zahl stieg somit auf 648 bekannte Infektionen mit dem Coronavirus. 193 Personen gelten als genesen.

Dienstag, 7. April: Keine weiteren Todesfälle im Kreis - Infektionsfälle steigen leicht an

In den letzten 24 Stunden sind keine weiteren Todesfälle mit einer Corona-Erkrankung im Rhein-Erft-Kreis gemeldet worden. Die Anzahl der Infektionen hat dagegen weiter leicht zugenommen. Bei insgesamt 608 Menschen wurde im Kreis eine Infektion festgestellt, 187 von ihnen sind mitlerweile wieder genesen.

Außerdem befinden sich laut Informationen des Kreises 18 Menschen auf der Intensivstation, 17 von ihnen werden beatmet.

Montag, 6. April: Insgesamt 392 Infektionen und 15 TodesfälleIn einem Pflegeheim in Kerpen sind am Wochenende drei Frauen im Alter von 84, 88 und 93 Jahre verstorben, wie der Kreis mitteilte. Alle drei waren positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Die Zahl der Toten erhöht sich im Rhein-Erft-Kreis damit auf 15. Bereits am Sonntag starb eine 87-jährige Frau in Pulheim.

Im Rhein-Erft-Kreis gibt es insgesamt 392 bestätigte Infektionen. In Quarantäne befinden sich zurzeit 957 Personen. Wieder genesen sind bereits 172 Personen.

Sonntag, 5. April: 97-jährige Brühlerin verstorben

Am 4. April ist eine 97-jährige Brühlerin in einer Senioreneinrichtung verstorben. Zudem gab es einen weiteren Todesfall in Pulheim.

Inzwischen befinden sich 938 Menschen in häuslicher Quarantäne, 164 gelten als genesen.

Samstag, 4. April: Zahl der Toten im Rhein-Erft-Kreis erhöht sich auf 10

Der Rhein-Erft-Kreis hat drei weitere Todesfälle zu beklagen, wie der Kreis mitteilte. Ein 86-jähriger Mann aus Wesseling verstarb am Freitag im dortigen Krankenhaus. Heute sind eine 80-jährige Frau aus Brühl im dortigen Krankenhaus und eine 80-jährige Frau aus Bergheim im Krankenhaus Frechen verstorben. Alle Genannten waren mit dem neuartigen Corona-Virus infiziert. Die Zahl der Toten im Rhein-Erft-Kreis erhöht sich damit auf 10.

Freitag, 3. April: Zwei weitere Todesfälle in Brühl

Eine 85-jährige und eine 86-jährige Frau aus Brühl sind am Donnerstag (2. April) jeweils in ihrem häuslichen Umfeld verstorben. Beide Frauen waren positiv auf das neuartige Corona-Virus getestet worden.

Damit steigt die Zahl der Menschen, die in Folge einer Infektion mit dem Coronavirus verstorben sind, auf sieben.

Donnerstag, 2. April: Fünfter Todesfall im Rhein-Erft-Kreis

Ein 72-jähriger Brühler ist am Mittwoch in seinem häuslichen Umfeld ebenfalls mit einer bestätigten COVID-Infektion verstorben; damit sprang die Zahl der Todesfälle im Rhein-Erft-Kreis innerhalb 24 Stunden auf fünf an.

Mittwoch, 1. April: Drei weitere Todesfälle im Kreis bekannt - Kreis gibt Empfehlungen an Pflegeheime heraus

Im Tagesverlauf sind die Meldungen von zwei weiteren verstorbenen Personen bei der Kreisverwaltung eingegangen: Bereits am Dienstag starb eine 97-jährige Kerpenerin im Sana-Krankenhaus Hürth. Am Mittwoch starb ein 79-jähriger Kerpener im St. Katharinen-Hospital Frechen. Beide wurden positiv auf das neuartige Corona-Virus getestet.

Ein weiterer 77-jähriger Kerpener ist ebenfalls im Frechener Krankenhaus

gestorben. Der Mann galt als Verdachtsfall. Das Ergebnis eines zu Lebzeiten genommenen Corona-Tests steht aber zur Stunde noch aus.

12:15 Uhr: Landrat Michael Kreuzberg erklärt angesichts der zweiten mit dem Corona-Virus infizierten Person, die im Rhein-Erft-Kreis verstorben ist: „Ich habe gestern Abend die traurige Nachricht erhalten, dass eine 95-jährige Bewohnerin einer Alteneinrichtung in Brühl verstorben ist. Mein aufrichtiges und tief empfundenes Beileid gilt ihren Angehörigen.“

Die Frau zeigte am Montag leichte Symptome und wurde noch am gleichen Tag auf das neuartige Corona-Virus getestet. Gestern erhielt das Gesundheitsamt das positive Testergebnis. Die Dame war zu diesem Zeitpunkt bereits ohne stationäre Behandlung in einem Krankenhaus entschlafen.

Landrat Michael Kreuzberg: „Ältere und Menschen mit Vorerkrankungen zählen zur Hochrisikogruppe, bei denen Erkrankungen mit dem neuartigen Corona-Virus häufiger schwer verlaufen als bei anderen Bevölkerungsgruppen.“ Deshalb habe er veranlasst, den Alten- und Pflegeheimen im Rhein-Erft-Kreis erweiterte Handlungsempfehlungen zur Corona-Prävention an die Hand zu geben.

Dienstag, 31. März: Mehr als 80 neue Fälle im Rhein-Erft-Kreis innerhalb eines Tages

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen im Rhein-Erft-Kreis ist leicht gesunken und zwar auf 269 (Stand: Dienstagnachmittag 17 Uhr). Am Montag waren noch 282 Fälle bekannt, teilte der Landrat mit. Desweiteren sind aktuell 3014 Personen in Quarantäne. Eine Person ist an dem Virus gestorben, 93 Infizierte sind wieder geheilt.

(In einer früheren Version des Blogs hatten wir irrtümlich von einer Zunahme der Zahl der Infizierten um 80 Fälle berichtet.)

Montag, 30. März: 282 Personen im Kreis mit dem Virus infiziert

Im Rhein-Erft-Kreis sind aktuell (Stand: Montag, 15 Uhr) 282 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Die höchste Zahl an Infizierten weist Kerpen mit 67 auf, die geringste Elsdorf mit sieben. Das teilte das Kreisgesundheitsamt mit. 2996 Personen befinden sich demnach in Quarantäne. Als genesen gelten im Kreisgebiet nun 68 Personen. Der deutliche Anstieg hier hat mit einer geänderten Definition von „Genesung“ zu tun. Der Status „genesen“ wird nun gleichgesetzt mit dem Ablaufen der Quarantäne von erkrankten Personen (sofern diese dann symptomfrei sind). Vorher war das Kriterium eine symptomfreie Zeit von 14 Tagen.

36 Covid-19-Patienten sind aktuell in stationärer Behandlung in den Krankenhäusern des Kreisgebietes, davon werden neun mit Beatmung versorgt.

Polizei greift gegen Verstöße durch

Die Polizei im Rhein-Erft-Kreis musste am Wochenende mehrmals Ansammlungen von mehr als drei Personen in der Öffentlichkeit auflösen. Eine Gruppe von etwa 15 Personen hielt sich am Sonntagmittag in der Straße „Am Entenpfuhl“ auf. Als Polizisten sie auf den Verstoß gegen die Rechtsordnung hinwiesen, gab eine Frau an, nicht an das Coronavirus zu glauben. Die Polizisten erteilten Platzverweise und fertigten eine Anzeige. Zu ähnlichen Verstößen kam es in Bergheim, Bedburg, Erftstadt und Hürth mit Gruppen unter zehn Personen.

In einem Supermarkt an der Eichholzer Straße in Wesseling kam es am Freitag zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 65-Jährigen und einem 15-jährigen Jugendlichen. Vor dem Supermarkt hatte sich am Mittag wegen der coronabedingten Abstandsregelungen eine lange Schlange gebildet. In den Augen des 65-Jährigen hielt der 15-Jährige den Mindestabstand von 1,50 Meter jedoch nicht ein, sodass er den Jugendlichen zunächst lautstark darauf aufmerksam machte und ihm anschließend ins Gesicht schlug. Der 15-Jährige wurde dabei nicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

Freitag, 27. März: Betrugsmasche scheitert an Bankangestellten

Die Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis warnt vor einer neuen Form des Enkeltricks. Demnach geben sich Betrüger im Telefonat als Angehörige aus, die sich mit dem Virus infiziert hätten und nun Geld für die Behandlung benötigten. Die Polizei nennt Tipps, wie Bürger sich vor der Betrugsmasche schützen können.

Am Donnerstagabend hat ein vermeintlicher Sohn eine 82-jährige Frau angerufen und behauptet, er habe sich mit dem Coronavirus infiziert. Nun benötige er 250.000 Euro für die Behandlung der Krankheit. Die Seniorin erwiderte, nicht über so viel Geld zu verfügen, woraufhin der Unbekannte enttäuscht auflegte. Am nächsten Tag rief der Unbekannte erneut bei der Seniorin an und sagte, dass auch 50.000 Euro ausreichten. Die Frau glaubte dem ihm und begab sich zu ihrer Bank, um den Betrag abzuheben. Dank eines aufmerksamen Bankmitarbeiters, der umgehend die Tochter der Seniorin in Kenntnis setzte, blieb die Tat unvollendet. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Wie auch bei anderen Betrugsmasche rät die Polizei dazu, folgende Hinweise zu beachten:

Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Verwandter ist. Fordern Sie den Anrufer grundsätzlich dazu auf, seinen Namen selbst zu nennen!

Rufen Sie ihn über die Ihnen bekannte oder selbst herausgesuchte Rufnummer zurück!

Seien Sie misstrauisch, wenn Sie jemand telefonisch um Geld bittet!

Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner, z. B. oft ein angeblicher Enkel, Geld von Ihnen fordert!

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen. Informieren Sie sofort die Polizei über 110, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt!

Verstoß gegen Kontaktverbot gemeldet

Am Donnerstagabend hat eine Grupper junger Männer in Bergheim gegen die Coronaschutzverordnung verstoßen. Das sogenannte Kontaktverbot untersagt Zusammenkünfte und Ansammlungen in der Öffentlichkeit von mehr als zwei Personen und gilt in Nordrhein-Westfalen seit dem 23. März. Die sechs Männer hatten gegen 22:45 Uhr ein Lagerfeuer auf einem Sportplatz entzündet, meldet die Polizei. Nachdem ein Zeuge die Polizei anrief seien sie davon gelaufen.

Die Beamten trafen drei der jungen Männer im Umfeld des Sportplatzes an. Die Polizisten stellten die Personalien der Männer fest und wiesen sie auf die neue Rechtslage hin. Zudem erstatteten sie eine Anzeige. Die Feuerwehr löschte das Lagerfeuer.

Die Coronaschutzverordnung sieht für derartige Verstöße eine Geldbuße von 200 Euro vor. Die Polizei bittet darum, sich mit der neuen Rechtsverordnung vertraut zu machen. Verstöße werden konsequent verfolgt und durch die jeweilige Ordnungsbehörde geahndet.

Donnerstag, 26. März: 267 bestätigte Fälle im kreis

267 Fälle von Infektionen mit dem Coronavirus im Rhein-Erft-Kreis hat das Kreisgesundheitsamt am Donnerstagnachmittag mitgeteilt. Insgesamt befinden sich im Kreis 2531 Personen in häuslicher Quarantäne, zwölf Personen sind wieder genesen. Am Mittwoch gab es zudem den ersten Todesfall (siehe weiter unten).

Die Aufteilung der Fallzahlen für die jeweiligen Städte und Gemeinden

in häuslicher Quarantäne Covid-19-Fälle genesen Bedburg 157 12 2 Bergheim 213 22 1 Brühl 193 17 1 Elsdorf 72 6 0 Erftstadt 233 18 2 Frechen 380 53 2 Hürth 277 34 2 Kerpen 480 46 1 Pulheim 399 46 1 Wesseling 127 13 0

Das Kreisgesundheitsamt weist daraufhin, dass die Zahlen leicht abweichen können.

Mittwoch, 25. März: Erste Tote im Rhein-Erft-Kreis

15.38 Uhr: Eine 82-jährige Kerpenerin ist an den Folgen einer Coronainfektion gestorben. Das teilt der Rhein-Erft-Kreis mit, der damit den ersten Corona-Todesfall im Kreis vermeldet. Die Frau habe wegen einer schweren Vorerkrankung zu den Hochrisikopatienten gezählt. Sie starb am Mittwoch auf der Intensivstation des Erftstädter Marien-Hospitals.

„Die Nachricht vom ersten Corona-Todesfall in unserem Kreis macht mich sehr betroffen. Mein tiefes Mitgefühl gilt in diesen schweren Stunden den Angehörigen der Verstorbenen“, sagt Landrat Michael Kreuzberg. Angesichts zunehmender Zahlen schwerer Verläufe sei klar gewesen, dass es irgendwann dazu kommen würde und noch häufiger kommen werde, erklärt Kreuzberg. „Dennoch dürfen wir nicht vergessen, dass hinter den täglich veröffentlichten Zahlen über Infizierte und Tote immer persönliche Schicksale stehen.“

Der Landrat appelliert, in Solidarität füreinander einzustehen, um die Auswirkungen der Pandemie zu bewältigen: „Bitte schützen Sie sich und andere, indem Sie die Vorgaben der Behörden sehr ernst nehmen. Reduzieren Sie soziale Kontakte und auch private Zusammenkünfte auf das Notwendigste.“

Das Gesundheitsamt des Rhein-Erft-Kreises rechnet weiter mit rapide steigenden Fallzahlen. Damit gehe unvermeidlich ein Anstieg der schweren Verläufe einher und somit auch von Todesfällen. Allerdings steigt laut Kreis auch die Zahl der genesenen Patienten, Stand jetzt sind das zwölf. 253 Menschen sind kreisweit infiziert, zwölf in Bedburg, 20 in Bergheim, 17 in Brühl, vier in Elsdorf, 17 in Erftstadt, 50 in Frechen, 34 in Hürth, jeweils 43 in Kerpen und Pulheim sowie 13 in Wesseling. 2290 Menschen befinden sich laut Kreisverwaltung zurzeit in häuslicher Quarantäne.

Dienstag, 24. März: 240 Infektionen im Rhein-Erft-Kreis bestätigt

240 Fälle von Infektionen mit dem Coronavirus im Rhein-Erft-Kreis hat das Kreisgesundheitsamt am Dienstagmittag mitgeteilt. Insgesamt befinden sich im Kreis 1903 Personen in häuslicher Quarantäne, elf Personen sind wieder genesen. Einen Todesfall im Rhein-Erf-Kreis gibt es bislang nicht.

Die Aufteilung der Fallzahlen für die jeweiligen Städte und Gemeinden

in häuslicher Quarantäne Covid-19-Fälle genesen Bedburg 111 12 2 Bergheim 163 18 1 Brühl 154 17 1 Elsdorf 49 4 0 Erftstadt 185 18 2 Frechen 298 47 2 Hürth 216 31 1 Kerpen 327 38 1 Pulheim 314 44 1 Wesseling 86 11 0

Das Kreisgesundheitsamt weist daraufhin, dass die Zahlen leicht abweichen können.

Landrat ergreift Maßnahmen zur Vorbereitung auf Katastrophenlage

12:15 Uhr: In einem Schreiben an die Bürgermeister der zehn kreisangehörigen Städte hat Landrat Michael Kreuzberg heute mitgeteilt, dass er gemäß Krisenstaberlass des Landes NRW „zur Bewältigung einer sich anbahnenden Katastrophe im Sinne des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) unverzüglich eine Einsatzleitung als operativ-taktische Komponente“ einsetzen wird.

Mit dieser Entscheidung werden neben dem ohnehin vom Kreis verantworteten Rettungsdienst auch Einsatzkräfte der städtischen Feuerwehren einer kreisweiten Einsatzleitung unterstellt. Der Landrat begründet seinen Schritt gegenüber den Bürgermeistern: „Die nächsten Wochen werden die Leistungsfähigkeit unseres Rettungswesens, aber auch besonders unserer Krankenhäuser, auf eine harte Probe stellen. […] Zum jetzigen Zeitpunkt ist eine deutliche Eskalation der Auswirkungen der Coronakrise auf unseren Rettungsdienst, die Kreisleitstelle und die Krankenhäuser in unserem Kreis zu befürchten.“

Die Einsatzleitung wird in Räumen der Stadt Frechen aufgebaut.

Montag, 23. März: 199 Infizierte im Kreis - Verstoß gegen Auflagen: Polizei muss Pulheimer Fitnessstudio schließen

18:40 Uhr: Die aktuellen Zahlen aus dem Rhein-Erft-Kreis gehen von 199 Infizierten (Stand 15:30 Uhr) aus. Der Großteil der Infizierten kommt aus Frechen (43), gefolgt von Pulheim (33), Kerpen (30) und Hürth (28). Auch in Brühl (16), Bergheim (14), Erftstadt (12) und Wesseling (11) ist die ANzahl der Erkrankten zweistellig. Außerdem gibt es noch Infizierte in Bedburg (8) und Elsdorf (4). Etwa 1532 Personen aus dem gesamten Kreis befinden sich dazu in häuslicher Quarantäne.

Elf Personen sind zudem als genesen eingestuft worden. Ein Sterbefall liegt bis dato noch nicht vor.

13:30 Uhr: Trotz Verbots aufgrund der aktuellen Pandemie haben am Sonntag (22. März) mehrere Personen in einem Fitnessstudio trainiert.

Polizisten erhielten gegen 11:00 Uhr einen Hinweis, dass das Fitnessstudio trotz Verbots geöffnet habe. Als die Beamten am Studio eintrafen, stellten sie fest, dass die Fenster abgedunkelt waren und eine Einsicht ins Gebäude somit nicht möglich war. Aus dem Studio dröhnte Musik. Im Fitnessstudio trafen die Polizisten auf den Betreiber (59) sowie zwei weitere Männer (28/39), die offensichtlich entgegen der Anordnung an Geräten trainierten. Der 59-Jährige behauptete jedoch, dass lediglich Wartungsarbeiten durchgeführt worden seien.

Die Beamten untersagten die weitere Nutzung der Trainingsgeräte und fertigten eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz. (nh)

Sonntag, 22. März: Landrat begrüßt Kontaktbeschränkungen – Krankenzahlen im Kreis steigen weiter

20:30 Uhr: In der Pressemitteilung des Rhein-Erft-Kreises am Sonntagabend nimmt der Landrat Michael Kreuzberg zu den angekündigten Kontaktbeschränkungen Stellung und begrüßt diese Maßnahmen, um die Verbreitung des Virus einzudämmen.

Die Kreisverwaltung vermeldete in der Pressemitteilung ebenfalls 182 mit dem Coronavirus infizierte Menschen im Kreisgebiet: acht in Bedburg, vierzehn in Bergheim, dreizehn in Brühl, vier in Elsdorf, zwölf in Erftstadt, 39 in Frechen, 26 in Hürth, 25 in Kerpen, 30 in Pulheim sowie elf in Wesseling.

Samstag, 21. März: 160 Corona-Fälle im Rhein-Erft-Kreis

14:10 Uhr:Die Kreisverwaltung vermeldete am Samstagvormittag 160 mit dem Coronavirus infizierte Menschen im Kreisgebiet: vierzehn in Bedburg, vierzehn in Bergheim, zehn in Brühl, vier in Elsdorf, elf in Erftstadt, 35 in Frechen, 19 in Hürth, 20 in Kerpen, 25 in Pulheim sowie acht in Wesseling.

Es gibt fünf genesene Personen ( zwei in Bedburg und jeweils eine in Bergheim, Erfstadt und Frechen). Zurzeit befinden sich nach Kenntnis der Kreisverwaltung 1018 Personen in häuslicher Quarantäne. (red)

Freitag, 20. März: Tierheime befürchten Absagen

9.37 Uhr: Der Provinzialverband Rheinischer Obst- und Gemüsebauern befürchtet Einkunftseinbußen für Obst- und Gemüsebetriebe durch die Krise. Es fehle an Erntehelfern, so Peter Muß, Geschäftsführer des Verbandes. Im Interview spricht er über die Möglichen Folgen und Perspektiven für die Region.

9.18 Uhr: Der Tierschutzbund warnt vor mehr Abgaben von Haustieren an Tierheime. Es hätte vermehrt Anfragen von besorgten Halterinnen und Haltern gegeben, die ihre Tiere abgeben wollten, um sie nicht mit dem Coronavirus anzustecken. Das Tierheim Bergheim hat solche Anfragen noch nicht vermehrt bemerkt, bereitet sich aber auf mehr Abgaben im weiteren Verlauf der Krise vor. Wenn Existenzen durch die Krise bedroht werden, kann es sein, dass mehr Menschen sich den Unterhalt ihrer Tiere nicht mehr leisten können. Wir sprachen mit dem Tierheim Bergheim über die aktuelle Situation.

Donnerstag, 19. März: 113 Corona-Fälle im Rhein-Erft-Kreis

20 Uhr: Die Kreisverwaltung vermeldete am Donnerstagabend 113 mit dem Coronavirus infizierte Menschen im Kreisgebiet: vier in Bedburg, zwölf in Bergheim, acht in Brühl, drei in Elsdorf, acht in Erftstadt, 26 in Frechen, 19 in Hürth, zehn in Kerpen, 20 in Pulheim sowie drei in Wesseling.

Es gibt zwei genesene Personen (Bedburg und Bergheim). Zurzeit befinden sich nach Kenntnis der Kreisverwaltung 734 Personen in häuslicher Quarantäne. (nip)

Brühl: Trauungen nur noch im engsten Kreis

19.45 Uhr: Der Stadtservice-Betrieb hat den Wertstoffhof an der Engeldorfer Straße bis auf weiteres geschlossen. Dies betrifft auch das Schadstoffmobil. Die Rentenstelle der Stadt ist bis einschließlich Montag, 20. April, nicht besetzt. Die Trauerhallen auf den Brühler Friedhöfen stehen vorerst nicht mehr für Trauerfeiern und Exequien zur Verfügung. Nähere Informationen erteilt die Friedhofsverwaltung unter 02232/702405.

Geschlossen bleibt auch das Standesamt. Beurkundungen von Sterbefällen und Geburten sind nach telefonischer oder schriftlicher Terminvereinbarung gewährleistet. Trauungen finden ausschließlich im Trauzimmer des Standesamtes in Brühl, Bahnhofstraße 21, statt. Der Kapitelsaal steht bis auf Weiteres dafür nicht zur Verfügung. Der Personenkreis, der an den Trauungen teilnehmen kann, ist auf das Brautpaar, die Trauzeugen, die Eltern und die Geschwister beschränkt. Maximal dürfen laut Verwaltung zehn Personen kommen.

Das katholische Begegnungszentrum Margaretas am Heinrich-Fetten-Platz ist ebenfalls geschlossen. (wok)

Feuerwehr trifft Vorsichtsmaßnahmen

9.39 Uhr: Das Coronavirus führt auch dazu, dass immer mehr Feuerwachen organisatorische Abläufe ändern. Eine strickte Trennung zwischen Rettungsdienst und Feuerwehr soll das Risiko einer Übertragung des Virus reduzieren.

Interview mit Dehoga-Kreisvorsitzendem: „Die Situation ist absolut dramatisch“

07.58 Uhr: Georg Frey betreibt selbst eine Gassätte in Brühl und ein Hotel in Windeck. Er spricht von Einnahmeausfällen im Kreis Rhein-Erft von bis zu 80 Prozent. Wenn das Land den Gastronomen und Hoteliers jetzt nicht helfe, so Frey, sei das existenzbedrohend. Und vor allem brauche es endlich Klarheit bei den Regen und Verordnungen.

Mittwoch, 18. März: 104 Corona-Fälle im Rhein-Erft-Kreis

19.50 Uhr: Die Kreisverwaltung vermeldet Stand Mittwochabend 104 Corona-Fälle: drei in Bedburg, zwölf in Bergheim, vier in Brühl, drei in Elsdorf, acht in Erftstadt, 24 in Frechen, 18 in Hürth, zehn in Kerpen, 19 in Pulheim und drei in Wesseling. Weiterhin sind zwei Personen (Bedburg und Bergheim) genesen. Zurzeit befinden sich 444 Menschen kreisweit in Quarantäne. (nip)

Arbeitsagenturen nur noch telefonisch oder via Internet erreichbar

19.30 Uhr: Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern und Ansteckungen zu vermeiden, will die Arbeitsagentur Brühl den Publikumsverkehr in ihren Geschäftsstellen auf ein absolutes Mindestmaß reduzieren. So sollen alle Dienstleistungen ab sofort komplett auf telefonischem und digitalem Wege erfolgen. Auch Arbeitslosmeldungen können ab sofort telefonisch vorgenommen werden. Die Regelung gilt für die Arbeitsagentur Brühl ebenso wie für die Geschäftsstellen in Frechen und Bergheim.

Wie die Arbeitsagentur weiter mitteilt, entfallen alle persönlichen Gesprächstermine ohne rechtliche Folgen oder Sanktionen. Absagen seien nicht erforderlich. Anträge könnten formlos per E-Mail, über den Hausbriefkasten oder im Internet gestellt werden.

Oberste Priorität habe die sichere Auszahlung von Geldleistungen. Um die Erreichbarkeit zu erhöhen, hat die Arbeitsagentur unter 02232/9461500 eine zusätzliche lokale Rufnummer geschaffen. Anrufe sollten auf Notfälle beschränkt werden.

Das Jobcenter Rhein-Erft schließt seine Geschäftsstellen zunächst bis Freitag, 17. April. Vereinbarte Gesprächstermine entfallen. Geld- und Förderleistungen des Jobcenters seien für alle Kunden gewährleistet, die darauf angewiesen seien, heißt es in einer Pressemitteilung des Jobcenters. Kunden können sich schriftlich, über den Hausbriefkasten oder per E-Mail an das Jobcenter werden.

Telefonisch erreichbar ist das Jobcenter unter 02234/936980 (montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr). In Notfällen, zum Beispiel bei Mittellosigkeit, steht zusätzlich die Rufnummer 02234/93698299 zur Verfügung, und zwar montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr. Weitere Informationen gibt es im Internet. Weitere Informationen gibt es auf der Seite des Jobcenters. (rtz)

Mitteilung der Polizei Rhein-Erft an Bürgerinnen und Bürger

11.26 Uhr: Die Polizei im Rhein-Erft-Kreis richtet sich in einer Mitteilung an die Bürgerinnen und Bürger: „Aktuell gibt es eine Vielzahl von Publikationen zum Thema „Corona-Virus“, in denen unter anderem die Bürgerinnen und Bürger gebeten werden, möglichst auf Sozialkontakte zu verzichten.

Die Polizei des Rhein-Erft-Kreises hat sich intensiv auf viele Szenarien im Falle einer Pandemie vorbereitet. Wir gewährleisten rund um die Uhr, dass der Notruf 110 erreichbar ist, Polizistinnen und Polizisten vor Ort Einsätze und die Kriminalpolizei ihre wesentlichen Aufgaben wahrnehmen. Damit die wichtigsten Aufgaben auch in Zukunft uneingeschränkt durchgeführt werden können, bittet die Polizei die Bevölkerung um Unterstützung.

Auf den durchgehend besetzten Wachen in Bergheim, Pulheim, Frechen, Kerpen, Erftstadt, Hürth, Brühl und Wesseling können rund um die Uhr persönlich Anzeigen erstattet werden. Die Polizei bittet, dieses Angebot aktuell nur in dringenden Fällen in Anspruch zu nehmen.

Wenn Ihre Anzeige nicht dringend ist, gibt es mehrere Möglichkeiten, mit der Polizei Kontakt aufzunehmen: Sie können einen Brief nutzen oder das Format der Online-Anzeige, um den Kontakt zur Polizei herzustellen. Alternativ können Bürgerinnen und Bürger die Polizei zunächst anrufen (02233 52-0) oder ihr Anliegen an die E-Mail poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de richten.

Das Fachkommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz nimmt zurzeit keine Beratungstermine wahr. Auch hier gilt: Bitte erst telefonisch Kontakt aufnehmen (02233 51-4817 und 4824) oder als E-Mail an K.Kriminalpraevention.Rhein-Erft-Kreis@polizei.nrw.de.

Die Erreichbarkeiten Ihres Bezirksdienstbeamten finden Sie auf der Homepage der Polizei.

Wenn Sie dennoch eine Polizeidienststelle aufsuchen, folgen Sie bitte den Verhaltenshinweisen und nehmen Sie die Möglichkeiten zur Desinfektion in Anspruch. Stellen Sie sich auf längere Wartezeiten ein! Sie werden möglicherweise gebeten, handschriftlich Ihre Angaben zu machen.

Hingewiesen sei noch auf den polizeilichen Notruf 110.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizeileitstelle bitten darum, im Corona-Verdachtsfall nicht den Notruf der Polizei, sondern den Ärztlichen Notdienst unter 116 117 anzurufen. Außerdem erreichen uns vermehrt Notrufe zu, trotz Verboten, geöffneten Ladenlokalen. Das fällt in die Zuständigkeit der Ordnungsbehörde.

Wir alle wollen auch in Zukunft für Sie da sein - Danke für Ihre Unterstützung. (bm)“

Infizierten-Zahlen im Kreis wieder gestiegen

11.15 Uhr: Auch im Kreis sind die Corona-Zahlen gestiegen: Am Dienstag, 17 Uhr, waren 89 Fälle bekannt. Diese teilen sich auf die Kommunen wie folgt auf: Bedburg (2), Bergheim (11), Brühl (3), Elsdorf (2), Erftstadt (7), Frechen (22), Hürth (14), Pulheim (18), Kerpen (9) und Wesseling (1). Der Kreis weist daraufhin, dass die Corona-Tests aus logistischen Gründen beschränkt werden müssen. Weitere Informationen gibt es unter der Nummer 02271/8312345.

Im Hürth-Park und der Brühler Giesler-Galerie hatten die Geschäfte am Dienstag noch geöffnet. Die Besucherzahlen hätten sich kaum verändert, so die Betreiber. Ob die Geschäfte weiter geöffnet bleiben dürfen, stellt sich in den nächsten Tagen heraus.

Tier-Tafeln setzen Service aus

Am Freitag, 20. März, gibt die Tiertafel Rhein-Erft in Bergheim zum vorerst letzten Mal Futter aus. Alle Kunden erhalten allerdings einen Vorrat für fünf Wochen. Wer Hilfe beim Transport braucht, sollte Bescheid sagen. In Notfällen ist die Tiertafel telefonisch für Kunden erreichbar, 0152/51082765.

Dienstag, 17. März: Hürther Stadtbus fährt nur noch alle 30 Minuten

21 Uhr: Für den Hürther Stadtbus gilt ab Mittwoch ein eingeschränkter Fahrplan. Die Busse fahren montags bis freitags bis 22.30 Uhr im 30-Minuten-Takt, samstags endet der Betrieb wie üblich um 19 Uhr. Der Ein- und Ausstieg ist nur noch durch die hinteren Türen möglich, Fahrscheine werden im Bus nicht mehr verkauft, sondern nur noch über die Vorverkaufsstellen am Busbahnhof, in Efferen und per Mobiltelefon.

Geschlossen bleiben ab sofort die Josef-Metternich-Musikschule an der Bonnstraße in Hermülheim und die Stadtbücherei im Bürgerhaus, Friedrich-Ebert-Straße 40. Ausgeliehene Bücher und Medien werden automatisch bis Ende April verlängert. Zur Rückgabe steht aber auch der Automat im Foyer der Stadtbücherei rund um die Uhr zur Verfügung. Um Zugang zu erhalten, muss der Benutzerausweis vor das graue Kästchen am Geländer gehalten werden, dann öffnet sich die Tür.

Für elektronische Lesegeräte können digitale Bücher weiterhin über die Onleihe ausgeliehen werden. Wer dazu seinen Benutzerausweis verlängern muss, kann per E-Mail einen Termin vereinbaren. (aen)

Phantasialand verschiebt Sommersaison

15.25 Uhr: Das Phantasialand in Brühl bleibt bis zum 19. April geschlossen. Die Sommersaison startet dementsprechend erst nach den Osterferien, wie das Unternehmen mitteilt. Die Dinnershow „Fantissima“ ist in diesem Zeitraum ebenfalls abgesagt. Bereits gekaufte Tickets behalten aber ihre Gültigkeit, versichern die Verantwortlichen. Kunden sollen per E-Mail informiert werden, sobald feststünde, wann die Show wieder starte.

Tickets für den Freizeitpark, die im Vorverkauf für die Zeit der Osterferien, also zwischen dem 4. und dem 19. April gekauft wurden, können an einem beliebigen Tag der Sommersaison, also bis zum 1. November eingelöst werden.

Mit den Maßnahmen wolle man sowohl Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch Gäste vor einer möglichen Ansteckung schützen. Man stehe in engem Kontakt mit den Behörden und sei im Austausch zu den weiteren Entwicklungen, teilt das Unternehmen mit. Die Lage werde laufend neu bewertet. Über Neuerungen und eventuelle weitere Verschiebungen wird über die Internetseite informiert.

Montag, 16. März: Zahl der Infizierten im Kreisgebiet gestiegen

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen im Rhein-Erft-Kreis liegt bei 58. Das teilte das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium am Montagmorgen mit.

Freitag, 13. März: Landrat fordert neuen Termin für Kommunalwahl

Michael Kreuzberg, Landrat des Rhein-Erft-Kreises, fordert als Schutz vor der Verbreitung des Coronavirus, die für 13. September vorgesehene Kommunalwahl zu verschieben. „Die Kanzlerin sagte am Donnerstag, dass dies ein historischer Einschnitt ist, der uns sehr viel abverlangt. Dem stimme ich zu. Deswegen braucht eine solch besondere Situation auch besondere Maßnahmen“, so Kreuzberg im Gespräch mit dieser Zeitung. Kreuzberg will die Wahl um mindestens ein halbes Jahr verschoben wissen und verwies auf die Kompetenz des Landtags die Wahlperiode zu verlängern.

Dienstag, 3. März: Bedburger mit Virus infiziert

Die Kreisverwaltung des Rhein-Erft-Kreises hat am Dienstagabend mitgeteilt, dass der erste Bürger aus dem Kreis mit dem Coronavirus infiziert ist.

Nachdem es bislang nur wenige bestätigte Infektionsfälle im Rhein-Erft-Kreis gegeben hat, die allesamt außerhalb des Kreises wohnhaft sind, liegt nun ein erster Infektionsfall im Kreis vor; ein Mann aus Bedburg wurde heute positiv auf COVID-19 getestet, so die Kreisverwaltung in einer Mitteilung.

Der Betroffene sei Mitglied der Feuerwehr der Stadt Köln und befinde sich bereits seit gestern in häuslicher Quarantäne. Der Mann weise nur sehr milde Symptome auf und sei ansonsten wohlauf. Das Gesundheitsamt des Rhein-Erft-Kreises nimmt nun alle notwendigen Umfelduntersuchungen auf. Die Stadt Bedburg wurde über den Fall informiert.

Samstag, 29. Februar: 14 Mitarbeiter der Knappschaft-Versicherung untersucht

Das Kreisgesundheitsamt des Rhein-Erft-Kreises hat veranlasst, dass insgesamt 14 Mitarbeiter der Geschäftsstelle der Knappschaft-Versicherung in Bergheim intensiver untersucht werden. Wie ein Sprecher der Kreisverwaltung auf Nachfrage am Samstag berichtete, handelt es sich dabei um die Mitarbeiter, die direkten Kontakt zu dem Ehepaar hatten. Die Abstriche würden in ein Labor gebracht. Mit Ergebnissen rechne man am Sonntag.

Am Freitag war bekanntgeworden, dass das Ehepaar aus Heinsberg, das bei der Knappschaft- Versicherung in Bergheim arbeitet, mit dem Coronavirus infiziert ist. Die Geschäftsstelle wurde daraufhin für 14 Tage geschlossen, alle 250 Mitarbeiter nach Hause in Quarantäne geschickt.

Freitag, 28. Februar: Zwei Mitarbeiter der Knappschaft-Versicherung positiv getestet

Wie die Kreisverwaltung in Bergheim mitteilte, sind zwei Mitarbeiter der Bergheimer Geschäftsstelle der Knappschaft-Versicherung positiv getestet worden. Es handelt sich um ein Ehepaar, das im Kreis Heinsberg wohnt. Mindestens einer, vermutlich der Mann, soll auch auf der Karnevalssitzung in Gangelt gewesen sein.Wie es heißt, soll auch eines der beiden Kinder der Familie infiziert sein.

Der Stab für Außergewöhnliche Einsätze (SAE) der Kreisverwaltung des Rhein-Erft-Kreises tagte am Freitag stundenlang im kleinen Sitzungssaal des Kreishauses. Etwa 20 Experten aus verschiedenen Bereichen wie Kreisverwaltung, Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei, Gesundheitsamt berieten über die derzeitige Lage.

Kontaktpersonen des erkrankten Ehepaars in Quarantäne

Alle Mitarbeiter, die bei der Knappschaft in Bergheim arbeiten, bleiben zu Hause in Quarantäne, heißt es von Seiten der Kreisverwaltung. Die Kollegen, die unmittelbar mit dem erkrankten Ehepaar Kontakt hatten, werden auf das Coronavirus getestet. Das Gesundheitsamt des Rhein-Erft-Kreises wird die Mitarbeiter der Knappschaft, die im Kreis wohnen, zur Besprechung der weiteren Vorgehensweise kontaktieren. Die Mitarbeiter die außerhalb des Kreises wohnen, werden von ihren örtlich zuständigen Gesundheitsämtern kontaktiert.

Die Dienststelle bleibt für 14 Tage geschlossen Niklas Pinner Foto:

Das Kreisgesundheitsamt wird sich mit der Knappschaft beraten, wie die Dienststelle in Bergheim zu reinigen ist, um nach der Quarantäne wieder den gewohnten Betrieb aufnehmen zu können. Buschfort: „Wir stehen im Kontakt mit einer Gebäudereinigungsfirma, die die Arbeiten durchführen sollen. Wir haben keine Küche in Bergheim, was die Sache etwas vereinfacht. Sämtliche Klinken, Toiletten und Büros werden gereinigt.“