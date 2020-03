Coronavirus: So helfen sich die Menschen im Rhein-Erft-Kreis gegenseitig

Rhein-Erft-Kreis -

Die Tafeln haben in vielen Kommunen ihre Ausgabestellen geschlossen – beispielsweise in Brühl, Erftstadt und Wesseling. Damit wollen die Verantwortlichen sowohl Kunden als auch Helfer vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus schützen. „Unsere Ehrenamtler sind zwischen 60 und 80 Jahre alt“, sagt der Leiter der Erftstädter Tafel, Jürgen Diers. Für sie sei eine Ansteckung besonders gefährlich.

Lieferanten abgesagt



Ohne Tafel wird es für viele Familien oder auch Rentner allerdings richtig eng mit der Versorgung. Ihnen gezielt zu helfen, dürfte allerdings schwierig werden, so Diers. „Wir dürfen die Namen und Adressen nicht weitergeben.“ Die Erftstädter Tafel habe bereits allen Lieferanten abgesagt, so dass es auch keine Lebensmittel mehr zu verteilen gebe.



Bürgerinitiave „Gemeinsam“in Kerpen

In Kerpen organisieren Bürger Nachbarschaftshilfen. Dirk Scholz von der Bürgerinitiave „Gemeinsam“: „Wir planen im ersten Schritt einen Einkaufsservice für Menschen, die zur Risikogruppe zählen oder auch die, die bereits krank sind oder sich in häusliche Quarantäne befinden.“ Schon stünden Dutzende Helfer bereit, so dass man ganz Kerpen abdecken könne: Wer Hilfe brauche, solle sich unter 0174/8262973 an ihn wenden.



Ausführen von Hunden in Sindorf

In Sindorf bietet eine Gruppe mit dem Namen „Coronavirus-Solidarität-Sindorf“ die Hilfeleistungen, etwa auch das Ausführen von Hunden, anbietet. Die Sache sei mit der Stadt Kerpen abgestimmt, so Branko Appelmann. Auf Anraten der Stadt organisiere man aber keine Kinderbetreuung, weil dieses die Schließung der Kindertagesstätten konterkarieren würde. Das Sindorfer Netzwerk ist unter anderem unter 0172/2560742 (Appelmann) oder 01511/2838897 (Michaela Mohnert) erreichbar.



Wie Appelmann und Scholz berichten, sind sie mit ihren Hilfsangeboten seit dem Wochenende in den Sozialen Netzwerken präsent. Bislang habe sich noch kein Hilfsbedürftiger gemeldet. Erstmal gehe es darum, dass Hilfsangebot zu verbreiten und so zu zeigen, dass die Menschen nicht alleine gelassen werden. Das werde sicherlich den einen oder anderen beruhigen. „Im besten Fall müssen wir gar nicht tätig werden.“



Viele Pfarreien helfen

Auch in vielen Pfarreien sind schon Hilfsaktionen gestartet. In Stommeln und Sinnersdorf etwa bieten die Nachbarschaftsinitiativen „Rat und Tat“ und „Herz und Hand“ Hilfe an. „Erwarten Sie keine professionelle Hilfe, aber erwarten Sie, dass Ihnen jemand von Herzen so gut es geht hilft“, heißt es auf der Website der Pfarreiengemeinschaft. Neben Einkäufen für beeinträchtigte Mitmenschen wollen die Ehrenamtler „einfach ein Ohr haben für die Menschen, die anrufen und jemanden zum Reden brauchen“, heißt es weiter.

Beim Lotsenpunkt der katholischen Pfarrgemeinschaft Brauweiler-Geyen-Sinthern können Bürger einen Einkaufsservice in Anspruch nehmen. Nach telefonischer Verabredung legt man den Einkaufszettel und Geld in einen Umschlag vor die Tür, der Nachbarschaftshelfer klingelt, wenn er die Einkäufe abstellt. Kontakt unter 0172/2387166. So soll vermieden werden, das Virus zu übertragen.

lotsenpunkt@abteigemeinden.de



Melden Sie sich bei uns in der Redaktion

Schlechte Zeiten können auch ihr Gutes haben. Das zeigt sich gerade jetzt, wo das Coronavirus das soziale Leben der Menschen auf ein Minimum reduziert. Das soziale Leben, aber nicht das soziale Denken. Gerade jetzt rollt eine Welle der Hilfsbereitschaft an, gerade jetzt denken viele nicht nur an sich und daran, wie sie mit Hamsterkäufen die eigenen Vorräte auffüllen, sondern daran, wie sie denen unter die Arme greifen, die entweder nicht das Geld oder nicht die Kraft haben, ihre Versorgung sicherzustellen.

Für uns ist das Ansporn, den Katastrophenmeldungen jeden Tag eine gute Nachricht entgegenzusetzen. Gern auch Ihre gute Nachricht. Schreiben Sie uns, was Sie Schönes sehen und erleben an redaktion.rhein-erft@ksta-kr.de. Es genügen ein paar Sätze. (uj)