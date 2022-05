Drei Radfahrer leicht verletzt: Mehrere Verkehrsunfälle in Rhein-Erft

Rhein-Erft-Kreis -

Drei Radfahrende haben sich am Donnerstag bei Unfällen in Kerpen, Elsdorf und Erftstadt leicht verletzt. Einige von ihnen trugen keinen Fahrradhelm.



Eine 67-jährige Frau fuhr gegen 13 Uhr in Kerpen mit ihrem Rad auf der Bahnhofstraße in Richtung Hauptstraße. Wie die Polizei mitteilt, soll die Frau jedoch plötzlich mit ihrem Fahrrad gegen den Bordstein gestoßen sein und stürzte. Dabei prallte sie mit dem Kopf gegen einen Mülleimer. Einen Helm hatte sie nicht getragen.



Elsdorf: Autofahrerin stieß mit Radfahrer zusammen

In Elsdorf kam es eine halbe Stunden später ebenfalls zu einem Fahrradunfall. Laut Polizei fuhr eine 62-jährige Autofahrerin auf der Dürener Straße in Richtung Tagebau und wollte nach links auf den Nordrandweg abbiegen. Zur gleichen Zeit fuhr ein 80-jähriger Pedelecfahrer auf dem Radweg des Nordrandwegs in Richtung Forum Terra-Nova.



Die 62-Jährige soll an der Kreuzung gehalten haben, aber dann mit ihrem Wagen leicht nach vorne gerollt sein. Dabei stieß sie mit dem Fahrradfahrer zusammen. Der 80-Jährige fiel zur Seite und verletzte sich leicht.



56-Jährige in Erftstadt stürzte

Gegen 17 Uhr stürzte eine Radfahrerin in Erftstadt. Die 56-Jährige war auf der Straße Im Bungert unterwegs und wollte laut eigenen Angaben über einen abgesenkten Bordstein auf den Gehweg weiter in Richtung Radmacherstraße fahren. Dabei stellte sich ihr Vorderrad jedoch quer und sie stürzte. Auch sie trug bei dem Unfall keinen Helm.

Alle drei Radfahrenden brachten Rettungskräfte zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.



Die Polizei weist darauf hin, dass dringend dazu geraten werde, beim Fahrradfahren einen Helm zu tragen, um Verletzungen im Fall eines Unfalls vorzubeugen oder zumindest geringer zu halten. (at)