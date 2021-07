Diamanthochzeit in Elsdorf: Die Fabischs lernten sich in der Eisdiele kennen

Elsdorf -

Vor 62 Jahren besuchten Christa Weidenfeld und Jochen Fabisch eine Kinovorstellung in Elsdorf. Anschließend gingen sie – noch separat – in die Eisdiele. Dort lernten sie einander näher kennen, er brachte sie anschließend nach Hause. Zwei Jahre später heiratete das Paar und kann jetzt diamantene Hochzeit feiern.

Christa Fabisch (79) ist in Elsdorf aufgewachsen, besuchte die Arnoldusschule, wurde Hauswirtschafterin und arbeitete bis 1962, als das erste Kind geboren wurde, für eine Elsdorfer Kaufmannsfamilie.

Das Paar heiratet in Elsdorf. Dietmar Fratz Foto:

Jochen Fabisch (81) stammt aus Schlesien, wuchs in Thüringen auf, wo er eine Schlosser- und Fräserlehre absolvierte. 1957 kam er mit den Eltern nach Garsdorf, wo die Familie eine Wohnung zugewiesen bekam. 1959 zogen die Fabischs in die damals neue Siedlung an der Desdorfer Straße. Zunächst arbeitete Jochen Fabisch auf Montage und war nur am Wochenende in Elsdorf. 1963 wechselte er zu Rheinbraun, besuchte parallel die Abendschule und arbeitete danach als Techniker beim Kohlekonzern in Frimmersdorf.



Elsdorf: Pfarrer Randerath traute das Paar

Seit 1978 arbeitete er in Hambach, wo er bis zum Eintritt in den Vorruhestand 1995, zuletzt als stellvertretender Abteilungsleiter, blieb. Nach der Hochzeit, die Pfarrer Randerath zelebrierte, zog das junge Paar an die Goethestraße und 20 Jahre später an die Josefstraße. Dort leben die Ehejubilare seit 36 Jahren. Die drei Kinder sind ebenfalls in Elsdorf zu Hause. Zur Familie gehören inzwischen auch sechs Enkel- und vier Urenkelkinder.

Das Eherezept Sie sagt: „Es hat immer alles gepasst. Er ist zuverlässig, fleißig und immer gut gelaunt. Mit schlechter Laune kenne ich ihn gar nicht. Gemeinsam haben wir es hinbekommen, dass aus allen Kindern was geworden ist.“ Er sagt: „Richtigen Krach hat es nie gegeben. Und wir sind nie im Streit auseinander oder ins Bett gegangen. Sie biegt immer alles gerade und hat sich viel mehr um die Kinder gekümmert, vor allem, als ich auf der Abendschule war.“ (ftz)

Das große Hobby beider Jubilare ist das Wandern, sowohl in den Bergen als auch an der See, und gern zusammen mit Freunden. Viele Urlaube fanden auf Borkum statt. Reit in Winkl besuchte das Paar 16-mal, im Winter zum Skilaufen und im Frühjahr zum Wandern.

Christa Fabisch ist seit 40 Jahren Mitglied der Allgemeinen Sportgemeinschaft (ASG) und nimmt bis heute an deren Gymnastikkursen teil. „Das macht noch immer Spaß, auch wenn es hier und da mal zwickt“, sagt sie. In der Radsportabteilung der ASG war ihr Mann aktiv. Viele Jahre spielte er Tennis, sattelte später auf das Rennrad um, mit dem er lange Touren unternahm. 50 Jahre lang gingen beide zum Kegeln.

„Lesen ist heute mein Ein und Alles“, fügt Christa Fabisch, die sich die Lektüre bei der Stadtbibliothek ausleiht, an. „Abends spielen wir zwei gerne Rummikub bei einem Glas Kölsch“, erzählt Jochen Fabisch, der sich mit seiner Frau auf eine kleine Feier mit der Familie freut.