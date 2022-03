Einsatz bei Elsdorf: Motorradfahrer bei Kollision mit Auto schwer verletzt

Elsdorf -

Ein 38-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall am Samstagnachmittag schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei sei ein Personenwagen aus Grouven kommend auf der Kreisstraße 41 gefahren. An der Kreuzung Kreisstraße 41/42 wollte der Pkw-Fahrer in Richtung Elsdorf abbiegen.



Wie die Polizei erklärte, muss er dabei den Motorradfahrer übersehen haben. Mitten auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß. Der Kradfahrer zog sich bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen zu. Er wurde nach der Behandlung durch den Notarzt und den Rettungsdienst vor Ort ins Krankenhaus gebracht.



Der Pkw-Fahrer blieb nach Auskunft der Polizei unverletzt. Für die Versorgung des Verletzten und Unfallaufnahme durch die Polizei des Rhein-Erft-Kreises blieb die Kreuzung gesperrt, der Verkehr wurde abgeleitet.