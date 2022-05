Feuerwehr im Einsatz: Zwei Einfamilienhäuser brennen in Elsdorf – Personen verletzt

Elsdorf-Oberembt -

Aus bisher noch nicht geklärter Ursache sind in der Jülicher Straße am frühen Montagmorgen zwei Einfamilienhäuser in Brand geraten. Die Löscharbeiten dauern an. Nach ersten Informationen der Polizei wurden zwei Personen verletzt. Sie werden zurzeit vom Rettungsdienst untersucht. Alle Hausbewohner konnten sich aber ins Freie retten.



Rettungskräfte und Feuerwehrleute kümmern sich um sie. Feuerwehrleute aus Elsdorf und dem Rhein-Erft-Kreis sind aktuell vor Ort bei den Löscharbeiten um die Brände zu löschen und um ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzende Wohnbebauung zu verhindern. Die Jülicher Straße ist im Bereich der Einsatzstelle wegen des Feuerwehreinsatzes aktuell nicht passierbar. Der Verkehr wird von der Polizei geregelt. (mkl)