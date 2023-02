Elsdorf – Eintönige Schottergärten im Stadtgebiet sollen bunten und naturnahen, aber dennoch pflegeleichten Vorgärten weichen. Dazu hat die Stadtverwaltung den Vorgarten-Wettbewerb „Grün statt Grau“ gestartet.

Angesprochen sind alle, die einen geschotterten oder eine andere Art tristen Vorgartens haben und diesen gern verändern wollen. Vorgärten, die hauptsächlich aus Kies- oder Schotterflächen bestehen, sind laut Experten schlecht für die biologische Vielfalt und das städtische Klima. Deshalb ergreife sie jetzt die Initiative, kündigt die Stadtverwaltung an.

Flora und Fauna hätten auf reinen Schotterflächen keinen natürlichen Lebensraum. Zudem heizten sich die Flächen im Sommer stark auf und könnten keinen Feinstaub binden. Unkraut-Vliese seien zudem schlecht für den Boden, da Wasser kaum abfließen könne. Hochwasser-Katastrophen würden auf diese Weise begünstigt.

Mehr Klimaschutz, weniger Schottergärten in Elsdorf

Mit der Teilnahme am Wettbewerb sollen Hausbesitzer ihren Teil zu mehr biologischer Vielfalt und zu einem naturnäheren Stadtbild tun. „Klimaschutz beginnt im Kleinen – jeder kann etwas dazu beitragen“ motiviert Landschaftsarchitekt Michael Brady, der mit Martin Bergen, Leiter der Regiebetriebe, allen Teilnehmenden beratend zur Seite steht.

Um mitzumachen, ist eine Anmeldung über die eigens eingerichtete E-Mail-Adresse erforderlich. Anmeldungen sind auch unter 02274/709322 bei Verwaltungsmitarbeiterin Sarah Pütz möglich. Bis Mitte September soll der Vorgarten umgestaltet sein.

Gegen Vorlage der Anmeldebestätigung gibt es bei der Gärtnerei Friedrichs Rabatt auf Waren, die für die Umgestaltung benötigt werden. Das Unternehmen Kaminholz Könen stellt zwei Kubikmeter Holzhackschnitzel und Holzmulch zur Verfügung und räumt Preisnachlässe beim Kauf von Gartenmöbeln ein. Der Sonderpreis Baumarkt im Erftcenter beteiligt sich mit fünf Säcken Blumenerde.

Experten beantworten Fragen, Jury prämiert Fotos

Am Freitag, 22. April, findet zwischen 14 und 17 Uhr eine Kick-off-Veranstaltung in der Gärtnerei Friedrichs, Am Stöckelchen 3, statt, bei der Experten Fragen rund um die Neugestaltung des Vorgartens beantworten.

Die schönsten Ergebnisse der Umgestaltung, die die Hobbygärtner im Foto festhalten können, werden im September von einer Jury prämiert. Ausgelobt sind Sachpreise, Gutscheine und für den Gewinner eine „Goldene Gartenschaufel“.