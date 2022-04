Hubschrauber im Einsatz: Lkw-Fahrer bei Arbeitsunfall in Elsdorf schwer verletzt

Elsdorf-Berrendorf -

Aus bisher noch nicht geklärter Ursache kam es am Dienstagvormittag kurz vor 11 Uhr im Baustellenbereich auf dem Nordrandweg zu einem schweren Arbeitsunfall. Dabei wurde der Fahrer eines 40-Tonners in seiner Fahrerkabine eingeklemmt und so schwer verletzt, dass er mit einem zusätzlich zur Unfallstelle gerufenen Rettungshubschrauber ins nächstliegende Klinikum geflogen werden musste. Der Nordrandweg ist wegen einer Fahrbahnerneuerung aktuell gesperrten und für den Verkehr nicht befahrbar.

Der Unfall ereignete sich etwa 100 Meter vom Aussichtspunkt Terra Nova entfernt, mitten Baustellenbereich Richtung Berrendorf. Wie die Polizei erklärte sei der Lkw beim Entladen seiner Fracht auf dem unbefestigten Untergrund auf die Seite gekippt. Feuerwehr und Rettungskräfte waren schnell vor Ort und kümmerten sich um den Schwerverletzten. (mkl)