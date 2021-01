Kokain-Fahrt endet in Elsdorf: Raser liefert sich in Köln Verfolgungsjagd mit Polizei

Elsdorf/Köln -

Ein 49 Jahre alter Aachener hat sich Donnerstagnacht eine Verfolgungsjagd mit der Kölner Polizei geliefert.

Nach Auskunft der Autobahnpolizei war der Mann am frühen Donnerstagmorgen gegen 1.50 Uhr einem Streifenwagen der Wache Köln-Weiden aufgefallen. Er war in einem Citroen Xsara unterwegs. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und gaben dem 49-Jährigen an der Aachener Straße eine Haltezeichen. Doch der Citroen-Fahrer fuhr stattdessen an der Anschlussstelle Lövenich auf die Autobahn 1.

Der Streifenwagen folgte dem Mann. Doch der Fahrer beschleunigte immer weiter und raste zeitweise mit mehr als 150 Stundenkilometern über die Autobahnen 4 und 61 bis nach Elsdorf. Erst dort konnten mehrere Einsatzwagen aus Köln und dem Rhein-Erft-Kreis den Citroen stoppen.

Verfolgungsjagd in Köln: Drogentest auf Kokain positiv

Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Beamten fest, dass der Fahrer keinen gültigen Führerschein besitzt. Doch damit nicht genug. Auch ein Drogentest schlug auf Kokain und Amphetamin an. Auch den 39-jährigen Beifahrer überprüften die Polizisten. Dabei fanden sie über 2000 Euro Bargeld. Woher das Geld stammt, ist laut Polizei nach wie vor unklar und nun Gegenstand der Ermittlungen.

Die Beamten brachten den Fahrer auf eine Polizeiwoche, wo ihm Blut entnommen wurde. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts eines illegalen Rennens, der Gefährdung des Straßenverkehrs und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. (ve)