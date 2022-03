Landwirt von Qualität begeistert: An diesen Höfen in Rhein-Erft gibt es bereits Spargel

Elsdorf-Widdendorf -

Die ersten Spargelstangen sind gestochen, zumindest auf den künstlich beheizten Feldern. Um das Wachstum des Königsgemüses zu beschleunigen, nutzt Landwirt Johannes Nagelschmitz im Rahmen eines Pilotprojekts mit RWE bereits seit 2012 das rund 25 Grad warme Sümpfungswasser aus dem Tagebau Hambach.

Dafür wird das Wasser aus der anliegenden Wiebachleitung abgezapft und auf 15 Hektar Fläche unter den Wurzeln des weißen Golds hergeleitet. Zusätzlich werden mit Hilfe der „Fußbodenheizung“ auf zwei weiteren Hektar auch Frühkartoffeln der Sorte Annabelle angebaut.



„Aktuell ernten wir auf zehn Hektar Acker 1000 bis 1500 Kilogramm Spargel“, erzählte Nagelschmitz. Aufgrund der langen Wintermonate hätten die Feldarbeiten später als in den vergangenen Jahren begonnen, die Bodenstruktur sei jedoch sehr gut.

Sonnenwetter ist gut für Spargelernte in Elsdorf

Auch sei die momentane Sonneneinstrahlung gut für den Spargelanbau. „Da die Sonne intensiv auf die Folienreihen scheint, wird das Wachstum weiterhin beschleunigt“, erklärte der Bedburger. Er glaube, dass das Wetter der vergangenen Tage bei den Menschen bereits die Lust auf den Spargel geweckt habe. Die Stangen hätte in diesem Jahr eine hervorragende Qualität. Etwas besorgt gab der Landwirt jedoch zu, dass er einen großen Respekt vor den Kosten habe. Besonders die Kühlung verbrauche viel Energie, was Billigpreise in der momentanen Situation nicht möglich mache. Je nach Qualität kostet das Gemüse bis zu 20 Euro.

Der Verkauf startet an diesem Wochenende auf dem Hofladen Nagelschmitz an der Landstraße 279 in Bedburg-Pütz sowie an den Verkaufsständen in Elsdorf, Hinter den Gärten 1, und Erkelenz, Kölner Straße 95. Der Hofladen ist täglich geöffnet, montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr, samstags von 9 bis 15 Uhr und sonn- und feiertags von 10 bis 12 Uhr. In Elsdorf kann das Gemüse montags bis freitags von 9.30 bis 18.30 und samstags von 9 bis 13 Uhr erworben werden. Der Verkaufsstand in Erkelenz ist montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr sowie samstags von 9 bis 15 Uhr geöffnet. (ant)