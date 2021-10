Letzte Schicht bei Pfeifer & Langen: Elsdorfer Zuckerfabrik macht die Tore dicht

Elsdorf -

Am Tag vor Heiligabend lief das letzte in Elsdorf abgepackte Ein-Kilo-Paket Diamantzucker vom Band. Damit geht der größte Teil der Geschichte der Zuckerfabrik Pfeifer & Langen am Urstandort Elsdorf nach 150 Jahren leise zu Ende.

Erst im Frühjahr hat das Unternehmen, das Valentin Pfeifer und Eugen Langen 1870 gegründet haben, Jubiläum gefeiert. Da war längst klar, dass es das letzte Fest am Standort sein würde. Jetzt sind Fabrikhallen und Firmenparkplätze verwaist.

2006 erwarb Pfeifer & Langen das Jülicher Unternehmen Westzucker und verlagerte die Rübenanlieferung dorthin. Damit endete in Elsdorf die Produktion von Rübenzucker. Im einstigen Mutterwerk verblieb die Produktion von Sondersorten. Aus Kristallzucker wurden im Veredelungsbetrieb Kandis-, Gelier- und Würfelzucker sowie die bekannten Zuckerhüte, die auch das Firmenlogo zieren, produziert.

Der Diamantzucker, eine tragende Säule der Angebotspalette des Unternehmens, wurde in einer neuen Bandstraße abgepackt und versandt.

Seit Anfang dieses Jahres wurden, wie bereits 2017 angekündigt, auch diese Geschäftsfelder nach Jülich, dem jetzt größten rheinischen Standort des Unternehmens, und Wevelinghoven verlegt. Das spare Transportwege und sei effizienter, teilte die Firmenleitung damals den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit.

65 Werksangehörige bleiben in Elsdorf

Gemäß eines mit Betriebsrat und Gewerkschaft ausgehandelten Sozialplans wurden seitdem Stellen abgebaut. Kündigungen habe es nicht gegeben, teilt das Unternehmen mit. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in die benachbarten Dependancen der Zuckerfabrik umgezogen.

65 Werksangehörige bleiben in Elsdorf und kümmern sich im Verwaltungsgebäude um den zentralen Einkauf und die Steuerung der Veredelungsprozesse. Im Innovation-Center wird weiterhin an Analytik, Entwicklung und Technologie der Zuckerproduktion gearbeitet.

Food-Campus geplant

Daneben bleibt auch die Forschungsabteilung, ausgegründet unter dem Namen Savanna, in den eigens dafür errichteten Hallen an der Dürener Straße und in der alten Direktorenvilla gegenüber dem Werkstor. Allein die Produktion von weißem Kandis bleibt als Bestandteil des süßen Sortiments am Standort erhalten. Pfeifer & Langen beschäftigt mehr als 2400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die an fünf Standorten in Deutschland und zehn weiteren im europäischen Ausland 350.000 Tonnen Zucker produzieren und damit – Stand 2019 – einen Jahresumsatz von rund 800 Millionen Euro erwirtschaften.

Für das jetzt weitgehend leerstehende Areal am ehemaligen Elsdorfer Bahnhof wird zurzeit eine Nachnutzung entwickelt. Stadtverwaltung und Unternehmen planen einen Food-Campus für Forschung, Entwicklung und Produktion moderner Nahrungsmittel.