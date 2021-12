Unfall in Elsdorf: 25-Jähriger landet auf dem Dach

Elsdorf-Grouven -

Bei einem Unfall am Sonntagabend ist ein 25-Jähriger leicht verletzt worden. Wie die Polizei des Rhein-Erft-Kreises mitteilt, fuhr der Mann gegen 17 Uhr auf der B477. In der Nähe des Kreisverkehrs an der Kreuzung zur Landesstraße 276 sei er mit seiner grauen Mercedes-E-Klasse aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und auf der Wiese neben der Straße auf dem Dach gelandet.



Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen und ein Krankenhaus, konnte nach Angaben der Polizei nach ambulanter Behandlung aber wieder verlassen. Das Auto wurde abgeschleppt.