Unfall in Elsdorf: Fahranfänger übersieht Kreisverkehr – Schild und Auto beschädigt

Elsdorf -

Ein junger Autofahrer hat in der Nacht zu Sonntag ein Straßenschild und sein Auto beschädigt, als er einen Kreisverkehr übersehen hat. Wie ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen bestätigte, geschah der Unfall auf der L276 von Elsdorf in Richtung Bergheim.

Das Auto kam erst auf einem Rad- und Gehweg zum Stehen.

Nach bisherigem Kenntnisstand war der Fahrer wohl zu schnell unterwegs, kollidierte mit dem Rand des Kreisverkehrs und einem Straßenschild. Bei dem Versuch, den weißen Mercedes unter Kontrolle zu bringen, überfuhr er eine Verkehrsinsel, beschädigte ein Straßenschild und kam erst auf dem gegenüberliegenden Rad- und Gehweg zum Stehen.



Alle fünf Insassen des Wagens blieben laut Polizei unverletzt. Die Ermittlungen zur genauen Ursache des Unfalls dauern an. (el/map)