195.000 Euro Kosten: Wassersportfreunde Liblar bauen ihr Vereinshaus aus

Erftstadt-Liblar -

Richtig was los war am Sonntag am Liblarer See. Während sich die Kanupolo-Bundesligamannschaft der Wassersportfreunde Liblar verstärkt von anderen Gruppen zum Saisonauftakt ein rasantes Trainingsspiel lieferte, legte ein Spatenstich den Startschuss für den Ausbau des Vereinshauses um einen weiteren Umkleide- und Toilettenraum.