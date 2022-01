Als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgegeben: Erftstadt warnt vor Betrügern an der Haustür

Erftstadt -

Die Stadt Erftstadt warnt vor einer betrügerischen Bande, die zurzeit im ganzen Stadtgebiet unterwegs ist und sich Zutritt zu Wohnhäusern verschafft. Die Betrüger behaupten, sie seien Mitarbeitende der Stadtwerke oder im Auftrag der Stadtwerke unterwegs. Nachdem sie das Wasser bei den Betroffenen abgestellt haben, verlangen sie eine Gebühr von 149 Euro, bevor sie das Wasser wieder anstellen.

Der Stadt liegen Informationen zu Fällen in Blessem und Lechenich vor. Betroffenen wird dringend empfohlen, sich sofort bei der Polizei zu melden und Anzeige zu erstatten.

Auch in anderen Städten im Kreis vermehren sich betrügerische Fälle, bei denen die Täter sich mit einer falschen Identität Zutritt zu Wohnungen und Häusern verschaffen. In Bergheim haben sich zum Beispiel zuletzt immer wieder Männer als Handwerker ausgegeben, um Einlass in Wohnungen vn Senioren zu bekommen. (red)