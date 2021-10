Auch Lieferservice: Neuer Sushi-Laden in Erftstadt-Liblar eröffnet

Erftstadt-Liblar -

Die Kette Sushi Palace hat ihre 25. Filiale eröffnet. In Liblar, Carl-Schurz-Straße 78, ist der Lieferdienst angesiedelt. Geschäftsführerin ist Yumika Mehra. Nach Angaben des Unternehmens sind zwölf bis 15 Arbeitsplätze in Liblar geschaffen worden.



Zu den Grundsätzen von Sushi Palace gehöre es, dass das Sushi immer erst dann zubereitet werde, wenn der Kunde seine Bestellung aufgegeben habe. Das geht über Internet, Lieferando oder Telefon. Geöffnet ist die Liblarer Filiale dienstags bis freitags, 17 bis 22 Uhr, samstags, 16 bis 22 Uhr, und sonntags, 15 bis 22 Uhr. Montags ist geschlossen.



Anatolij Dejneko hat Sushi Palace 2015 gegründet. Das Unternehmen sei Marktführer in Deutschland, teilt es mit, und habe auch Filialen in der Schweiz und in Portugal. (uj)