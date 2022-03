Autobahnbrücke wird abgerissen: Erftstädter Ortsbürgermeister fordern Neubau mit Radweg

Erftstadt-Friesheim/Bliesheim -

Hinter der schlechten Nachricht könnte eine Chance stecken: Wenn die Brücke über die Autobahn zwischen den Stadtteilen Bliesheim und Friesheim neu gebaut wird, sollte sie einen Radweg bekommen. Das fordern die beiden Ortsbürgermeister.

Am Freitag vor knapp zwei Wochen war ein Lastwagen gegen die Brücke geprallt. Dabei war das Bauwerk, über das die Kreisstraße 45 führt, stark beschädigt worden. Ein Gutachter ist mittlerweile zu der Auffassung gelangt, dass es abgerissen und neu gebaut werden muss.

Erftstädter Ortsbürgermeister wenden sich an Bürgermeisterin

Wegen des Brückenschadens rollt der Verkehr auf der A 1/61 derzeit zwischen dem Kreuz Bliesheim und dem Dreieck Erfttal nur auf zwei Spuren, die Überleitung von der A 1 aus Richtung Euskirchen kommend ist gesperrt. Dort geht es nur noch auf der A 553 oder ab der Ausfahrt Weilerswist-West auf Landstraßen weiter.

Stephan Bremer (Friesheim) und Frank Jüssen (Bliesheim) haben sich nun mit einem Antrag an Bürgermeisterin Carolin Weitzel gewandt. Die Stadtverwaltung soll bei der Autobahn GmbH darauf drängen, dass beim Neubau ein Schutzstreifen für Radfahrer und Fußgänger eingeplant wird. In Richtung Friesheim könne er an den vorhandenen Radweg angebunden werden.



Auf der Bliesheimer Seite gibt es allerdings bisher keinen Radweg. Doch die beiden Ortsbürgermeister sehen hier die Chance für einen Lückenschluss, auch vor dem Hintergrund, dass ein neuer Feuerwehrstandort in Bliesheim diskutiert werde und auch ein Nahversorger für den Ort im Gespräch sei.

Der Weg zwischen den beiden Orten und auch zum Umweltzentrum Friesheimer Busch würde jedenfalls mit dem neuen Schutzstreifen auf der Brücke für Radler und Spaziergänger sicherer, schreiben sie in einer Pressemitteilung. Gleichzeitig dringen Bremer und Jüssen darauf, dass auch die neue Autobahnüberquerung für Fahrzeuge mit mehr als 3,5 Tonnen Gewicht gesperrt bleibt.