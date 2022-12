Erftstadt-Gymnich – Eine 39-jährige Erftstädterin ist am frühen Sonntagmorgen betrunken in Erftstadt-Gymnich gegen ein geparktes Auto gefahren.

Laut Polizeibericht fuhr ein Zeuge gegen 3.35 Uhr auf der Gymnicher Hauptstraße, bemerkte ein verunglücktes Auto und rief die Polizei. Ein Renault war in einer Kurve offensichtlich in einen geparkten Daimler gefahren. Die 39-jährige Fahrerin des Renaults saß noch am Steuer.

Erftstädterin hatte 1,2 Promille

Die Polizisten rochen Alkohol in ihrem Atem, ein Atemalkoholtest ergab 1,2 Promille. Der Notarzt entnahm ihr eine Blutprobe. Die Beamten stellten den Führerschein sicher. Rettungskräfte brachten die leicht verletzte Frau in ein Krankenhaus. (nip)