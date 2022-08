Erftstadt-Gymnich: Polizeibekannter Mann nach Einbruchsversuch festgenommen

Erftstadt-Gymnich -

Die Polizei Erftstadt konnte am vergangenen Samstagnachmittag (30. April) einen 49-jähirgen Mann festnehmen, der zuvor versuchte, in ein Wohnhaus in Gymnich einzubrechen.

Gegen 15:45 Uhr versuchte der polizeibekannte Mann, in ein Wohnhaus am Siedlerweg im Erftstädter Stadtteil Gymnich einzudringen. Dort traf er allerdings auf die beiden Kinder des Eigentümers (11 und 19 Jahre), die zuvor ein verdächtiges Geräusch aus dem Esszimmer hörten. Als sie auf den Einbrecher trafen, soll der Mann verdutzt geschaut und nach den Eltern gefragt haben. Anschließend verließ er das Gebäude wieder.

Die beiden jungen Zeugen machten alles richtig: Sie griffen zum Telefon, alarmierten die Polizei über den Notruf und gaben eine detaillierte Täterbeschreibung durch. Die hinzugerufenen Polizisten stellten den Verdächtigen noch am Tatort und nahmen ihn vorläufig fest. Bei seiner Personenüberprüfung kam heraus, dass er bereits mit vier Haftbefehlen gesucht wurde.

Derzeit prüfen die Ermittler, ob der Festgenommene auch noch für weitere Taten verantwortlich sein könnte. (red)