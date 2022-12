Erftstadt-Lechenich – Mehr als zwei Promille betrug der Alkoholgehalt im Blut einer Frau, die zwei Polizeibeamten in zivil am Mittwoch in Lechenich am Markt aufgefallen war. Mit ihrem grauen Mini war sie gegen 14 Uhr in Schlangenlinien gefahren, beinahe mit den rechts geparkten Autos kollidiert und im weiteren Verlauf über die Mittellinie in den Gegenverkehr gefahren.

Bei Kontrolle in Lechenich starken Alkoholgeruch wahrgenommen

Danach hat sie nach Angaben eines Polizeisprechers ihren Mini auf einem Parkplatz abgestellt. Einer der beiden Polizisten bemerkte starken Alkoholgeruch aus dem Fahrzeuginnenraum, worauf er seine uniformierten Kollegen rief. Nach der Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus stellten die Polizisten den Führerschein der 58-Jährigen sicher und leiteten die Ermittlungen ein. (jtü)