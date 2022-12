Erftstadt-Liblar – Zwei maskierte Männer haben am Samstagabend in Erftstadt-Liblar ein Sonnenstudio überfallen.

Die Polizei teilt mit, dass die Männer gegen 21.50 Uhr in das Studio an der Theodor-Heuss-Straße stürmten und eine 35-jährige Angestellte mit einer Pistole bedrohten. Sie forderten die Tageseinnahmen, die sich so kurz vor Feierabend aber nicht mehr im Studio befunden hatten. Ohne Beute flohen sie über den Parkplatz gegenüber des Sonnenstudios.

Erftstadt: Fahndung bisher erfolglos

Die Täter sollen zwischen 18 bis 25 Jahre alt, schlank und 1,85 bis 1,90 Meter groß sein. Sie trugen schwarze Kleidung. Hinweise an 02233/520. (nip)