Erftstadt Unbekannte brechen in Freibad-Kiosk ein

Erftstadt – Die Polizei sucht nach Zeugen, nachdem Unbekannte in den Kiosk des Freibads in Erftstadt-Kierdorf eingebrochen sind.

Die Unbekannten verschafften sich zwischen Montagabend, 5. Juli, und Dienstagmorgen, 9 Uhr, Zutritt zum Gelände des Freibads an der Wiesenstraße in Erftstadt-Kierdorf. Wie die Polizei mitteilt, müssten sie nach derzeitigem Ermittlungsstand dafür über einen Zaun geklettert sein. Danach brachen sie die Tür des Kiosks auf. Sie flüchteten mit Süßigkeiten, Bier, Bargeld und Zigaretten.

Die Polizei bittet Zeugen um Hinweis. Wer die Tat oder die Täter beobachtet hat, soll sich telefonisch unter 02233/520 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de an die Beamten wenden. (at)