Eröffnung 2023: Diese Kette wird das Hotel an den Jahnshöfen in Erftstadt betreiben

Erftstadt-Konradsheim -

Lange wurde gerätselt, doch nun ist das Geheimnis gelüftet, wer das geplante Hotel auf dem Gelände der Jahnshöfe in Konradsheim betreiben wird. Der entsprechende Vertrag mit dem Investor Bernd Pfennings, PGW Grundbesitz GmbH, wurde Ende April unterzeichnet.

Hotel in Erftstadt-Konradsheim soll über 120 Zimmer verfügen

Es handelt sich bei dem Betreiber um die Hotelkette „Lifestylehotels Roots der IHR“ mit ihrem Beratungspartner International Hotels & Resorts GmbH. Das nunmehr dritte Hotel (neben dem Hotel Ahlbecker Hof in Usedom und dem Kaiserstrand Beach Hotel im Ostseebadeort Bansin) der Hotelgruppe wird über 120 Zimmer verfügen, davon sind 41 Appartements beziehungsweise Familienzimmer. Es entsteht in Zusammenarbeit mit dem Partnerunternehmen „Batek Architekten“, die unter anderem das Design geschaffen haben für die Marken des Internethändlers Zalando und das Getränk Red Bull.

Das Grundstück für den Hotelneubau der Jahnshöfe Konradsheim ist inzwischen komplett geräumt. Horst Komuth Foto:

Das Roots Hotel in Erftstadt werde über zwei Restaurants sowie einen großen, stylishen Tagungsbereich verfügen, kündigt die mit der Pressearbeit beauftragte Sprecherin Martina Rausch von der Hamburger Firma „rausch communications & pr“ an. Auf dem Gelände des ehemaligen Hofs wird der Neubau des Hotels auf dem inzwischen komplett freigeräumten Grundstück an der Frenzenstraße/Ecke Kreisstraße 44, unweit des Geländes von „Golf Burg Konradsheim“, errichtet.

Infinity Pool auf dem Dach: Projekt kostet rund 85 Millionen Euro

Das Neubau der Roots-Kette soll durch die Nähe zum Phantasialand in der Nachbarstadt Brühl auch unternehmungslustige Familien anlocken. „Das Hotel selbst verwöhnt seine Gäste mit dem Infinity Pool auf dem Dach des Hauses, der für die Roots Hotels ein uniques Markenzeichen ist. Darüber hinaus sind zwei Saunen geplant, so dass ein Sport- und Wellnessangebot besteht, das in der zwei- bis Drei-Sterne-Kategorie einmalig ist“, betont Rausch.

Die IHR, International Hotels and Resorts GmbH, wurde 2019 von Rolf Seelige-Steinhoff und Walter C. Neumann gegründet. Beide Partner bringen laut Rausch jahrelange Hotelexpertise mit in die Beratungsfirma ein. Seelige-Steinhoff ist als geschäftsführender Gesellschafter und Eigentümer der Seetelhotels aktiv und Walter C. Neumann als Geschäftsführer und CEO der Travel Charme Hotels & Resorts und Azimut Hotels.

Die Eröffnung des Hotels in Konradsheim ist für das erste Quartal nächsten Jahres geplant. Der Neubau ist Teil einer kompletten neuen Kleinstadt auf einem 300.000 Quadratmeter großen Gelände der Jahnshöfe mit einem Baukostenvolumen von insgesamt rund 85 Millionen Euro.