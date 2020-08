Fahndung: Mann bricht in Haus ein und stiehlt Auto von Erftstädter Ehepaar

Mit diesem Phantombild sucht die Erftstädter Polizei nach einem Einbrecher und Autodieb. Polizei Rhein-Erft-Kreis Foto:

Erftstadt -

Die Polizei Rhein-Erft sucht mit einem Phantombild nach einem Mann, der in Erftstadt in ein Haus eingebrochen ist und danach das Auto eines Ehepaars gestohlen hat. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, drang der Mann gegen 4 Uhr in das Wohnhaus und nahm den Autoschlüssel.

Erftstadt: Mann stoppt Autodieb bei Flucht

Der Mann flüchtete mit dem Wagen der Familie. Der Autobesitzer wurde nachts von dem startenden Motor des Audis geweckt und folgte dem Einbrecher. Als er sah, dass er mit dem Wagen flüchtete, verfolgte der Mann den Autodieb. An der Kreuzung von Vorgebirgsstraße und Langer Heide gelang es dem Familienvater sogar den Autodieb zu stellen und kurzzeitig festzuhalten.

Der Gesuchte riss sich jedoch los und floh zu Fuß weiter, das Auto ließ er zurück. Nun sucht die Polizei mit einem Phantombild nach dem Einbrecher und Autodieb. Der Gesuchte wird als zwischen 18 und 20 Jahre alt, 1,70 Meter groß und mit kurzem, braunen Haar beschrieben. Er trug einen hellgrauen Kapuzenpullover, eine blaue Jeans und weiße Sneaker sowie einen Mund-Nasen-Schutz. Die Polizei nimmt Hinweise auf den Einbrecher telefonisch unter 02233 / 520 entgegen. (mab)