Feuer in Erftstadt: Einsatzkräfte löschen Brand bei Remondis

Beim Entsorgungsunternehmen Remondis in Erftstadt an der Tonstraße musste die Feuerwehr am Mittwoch einen Brand löschen. In einer 1600 Quadratmeter großen Halle, in der etwa 500 Tonnen Müll lagerten, war das Feuer ausgebrochen.



Wie Elmar Mettke, Sprecher der Feuerwehr Erftstadt erklärte, sei der Brand gegen 15.30 Uhr gemeldet worden. Etwa 40 Einsatzkräfte von der Hauptwache sowie den Löscheinheiten Köttingen, Kierdorf, Liblar und Lechenich waren schnell vor Ort und konnten unter der Leitung von Dennis Hünseler das Feuer unter Kontrolle bringen.



Erftstadt: Bei dem Feuer wurde niemand verletzt

Wie der Feuerwehrsprecher erklärte, wurden etwa hundert Kubikmeter Müll mit einem Radlader aus der Halle gefahren und draußen abgelöscht. Mit ihrem Drehleiterwagen unterstützten die Feuerwehrleute der Wache Hürth ihre Kollegen aus Erftstadt. Verletzt wurde laut Mettke niemand. Zum entstandenen Schaden konnten keine Angaben gemacht werden.