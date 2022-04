Gebäude in Gefahr: Container auf Erftstädter Firmengelände in Brand geraten

Erftstadt-Gymnich -

Aus bisher noch nicht geklärter Ursache ist am frühen Montagabend in Erftstadt-Gymnich auf einem Firmengelände an der Justus-von-Liebig-Straße ein Container in Brand geraten.



Weil die Befürchtung bestand, dass das Feuer auf ein angrenzendes Gebäude überschlagen könnte, waren mehr als 40 Feuerwehrleute der hauptamtlichen Wache sowie der Löschzüge Gymnich, Dirmerzheim, Kierdorf und Köttingen vor Ort.



In Gymnich waren Montagabend mehr als 40 Feuerwehrleute im Einsatz. Margret Klose Foto:

Unter der Einsatzleitung von Bernd Jedecke gelang es den Feuerwehrleuten jedoch schnell, das Feuer unter Kontrolle zu bringen und mit Wasser und Schaum zu löschen. Abschließend kontrollierten die Einsatzkräfte den Container noch nach Glutnestern. Verletzt wurde nach Informationen der Feuerwehr niemand.