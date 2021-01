Hund Luna übernimmt Makler-Job: Kreative Immobilien-Anzeige aus Erftstadt

Erftstadt -

Die Immobilienpreise im Rhein-Erft-Kreis sind in den vergangenen Monaten regelrecht in die Höhe geschossen. Trotz Niedrigzinsen ist das Thema Eigenheim gerade für junge Menschen immer uninteressanter. Und trotzdem: Experten gehen davon aus, dass bei den unmittelbaren Nachbarn Kölns die Grenze des Preisanstiegs noch nicht erreicht ist.

Das führt dazu, dass potenzielle Verkäufer mittlerweile auch ihre Kreativität nutzen, um in der aktuell schwierigen Situation einen Nachfolger zu finden. Für den Verkauf eines Einfamilienhauses in Erftstadt, hat sich eine Familie nun was ganz Besonderes ausgedacht.

„Wer Leckerlis hat, hat immer Recht“

Denn statt eines normalen Beschreibungstextes, der alle Eckdaten und Vorzüge der Immobilie wie gewohnt auflistet, führt Familienhund Luna durch den Text und lockt somit vermutlich nicht nur Hundeliebhaber an.

„Hallo, mein Name ist Luna und ich muss euch was erzählen: Stellt euch vor, Herrchen und Frauchen wollen unser Haus verkaufen. Als ich dies erfahren habe, bin ich sofort zu unserem Nachbarn gelaufen, der Makler ist, habe mir mein Leckerli abgeholt und gefragt, was nun zu tun sei. Er hat mir gesagt, ich soll ihm etwas über unser Haus erzählen, er würde das dann aufschreiben und ganz viele Leute könnten das dann lesen. Keine Ahnung wie das gehen soll, aber, wer Leckerlis hat, hat immer Recht. Also erzähle ich euch mal, was ich so mitbekommen habe.“

Bei der Objektbeschreibung deckt Luna dann hier und da sogar kleine Geheimnisse auf: „Und, was ich euch noch erzählen muss: unser Haus ist verzaubert. Jeden Abend um die gleiche Zeit gehen plötzlich in mehreren Zimmern gleichzeitig die elektrischen Rollläden herunter und das sogar, wenn wir gar nicht zu Hause sind.“

Auch wenn man aktuell nicht mit dem Gedanken spielt, ein Haus zu kaufen – ein Blick auf die kreative Anzeige lohnt sich allemal. Komplett zu lesen gibt es sie hier.