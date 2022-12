Erftstadt – Aus bisher noch nicht geklärter Ursache ist am Samstagabend kurz vor Geschäftsschluss um 22 Uhr im Real am Liblarer Einkaufszentrum ein Feuer an einem Gefrierschrank ausgebrochen. Dabei wurde ein Mitarbeiter nach der notärztlichen Untersuchung am Einsatzort ins Krankenhaus gebracht.

Wie Feuerwehrsprecher Elmar Mettke mitteilte, hätten die Mitarbeiter noch vor Eintreffen der Feuerwehr das Feuer mit einem Feuerlöscher abgelöscht, bevor sie auch aufgrund der starken Rauchentwicklung ins Freie flüchteten.

Unter der Einsatzleitung von Stadtbrandinspektor Dennis Hünseler hatten die Einsatzkräfte den Brand sehr schnell unter Kontrolle und die Gefriertruhe gelöscht. Mit mehreren Gebläsen wurde anschließend der Rauch aus dem Gebäude gesaugt. (mkl)