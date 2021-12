Sattelzug auf der A1 umgekippt: Autobahn bei Erftstadt wieder freigegeben

Erftstadt -

Wegen eines umgekippten Sattelzugs ist die A1 bei Erftstadt am Montagabend in Fahrtrichtung Rheinland-Pfalz für mehrere Stunden gesperrt worden. Erst am Dienstagmorgen wurde die Autobahn wieder freigegeben.



Am frühen Montagabend war ein mit Granulat beladener Sattelzug auf der Fahrbahn umgekippt, wie die Autobahnpolizei Köln mitteilte. Nach aktuellen Erkenntnissen sollen mehrere hundert Liter Diesel aus dem beschädigten Tank des 40-Tonners auf die Fahrbahn in Richtung Koblenz ausgelaufen sein. Der Lkw soll vorher über einen Reifen gefahren sein, den ein anderer, unbekannter Lastwagen verloren hatte. Im Anschluss kippte der Sattelzug auf die Seite.

Der Fahrer wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. (red)