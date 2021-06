Unfall in Liblar: Auto kommt von der Straße ab und rammt weitere Wagen

Erftstadt-Liblar -

Bei einem Unfall an der Theodor Heuss Str. in Erftstadt-Liblar hat am Samstagmittag ein Pkw-Fahrer mehrere weitere parkende Autos gerammt. Der Fahrer kam, vermutlich aufgrund eines internistischen Notfalls nach links von der Straße ab. Dabei fuhr er in ein geparktes Auto. Dieses hat wiederum zwei weitere Wagen ineinander geschoben.

Der Fahrer wurde mit Rettungswagen und Notarzt in ein Krankenhaus gebracht. (red)