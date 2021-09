Ergebnisse, Wahllokal, Kandidaten: Die Bundestagswahl 2021 im Rhein-Erft-Kreis

Rhein-Erft-Kreis -

Der Rhein-Erft-Kreis-Kreis ist zur Bundestagswahl am 26. September 2021 in zwei Wahlkreise unterteilt – Wahlkreis 91 und Wahlkreis 92. Im Wahlkreis 91 gibt es laut Kreisverwaltung 250.257 Wahlberechtigte, davon sind 12.237 Erstwähler. In den drei Rhein-Erft-Kommunen des Wahlkreis 92 (Brühl, Erftstadt und Wesseling) sind 96.976 Wahlberechtigte registriert, davon sind 4748 Erstwähler.

Ergebnisse der Wahl

Am Wahlabend veröffentlichen wir hier die Ergebnisse zu den Wahlkreisen 91 und 92.

Wahlkreis 91 – Rhein-Erft-Kreis I

Wenn Sie in Bedburg, Bergheim, Elsdorf, Frechen, Hürth, Kerpen oder Pulheim wohnen, zählen Ihre Stimmen im Wahlkreis 91.

Wahlkreis 92 – Rhein-Erft-Kreis II

Wenn Sie in Brühl, Erftstadt oder Wesseling wohnen, zählen Ihre Stimmen im Wahlkreis 92.

Wie kann ich im Rhein-Erft-Kreis wählen?

Sie dürfen wählen, wenn Sie am Wahltag 18 Jahre alt sind, Deutsche oder Deutscher sind und mindestens seit dem 26. Juni in Deutschland wohnen oder sich sonst gewöhnlich im Wahlgebiet aufhalten.

Per Post erhalten Sie eine Wahlbenachrichtigung und Briefwahlunterlagen, um an der Wahl teilnehmen zu können. Sie können per Briefwahl oder in einem Wahllokal abstimmen. Briefwahl können Sie bis zum 24. September 2021 um 18 Uhr beantragen.

Auch wenn Sie keine Unterlagen erhalten sollten, können Sie in jedem Fall an der Wahl teilnehmen, wenn sie die Teilnahmevoraussetzungen erfüllen.

Mit der Wahlbenachrichtigung können Sie in jedem Wahllokal in Ihrer Gemeinde abstimmen – nicht nur in dem Wahllokal, dass in den zugesandten Unterlagen genannt ist.



Wen kann ich im Rhein-Erft-Kreis direkt wählen?



Im Wahlkreis 91 – Rhein-Erft-Kreis I treten diese Personen als Direktkandidatinnen und -kandidaten an:

Im Wahlkreis 91 hat Georg Kippels (CDU) 2017 den Wahlkreis direkt gewonnen. Als sein Herausforderer stehen dieses Mal Aaron Spielmanns (SPD), Rüdiger Warnecke (Grüne), Stefan Westerschulze (FDP), Şirin Seitz (Linke), Ulrich Wokulat (Freie Wähler), Kristian Katzmarek (Piraten), Helene Susojev (LIEBE), Eugen Schmidt (AfD) und Patrik Müller (dieBasis) bereit.



Im Wahlkreis 92 holte Detlef Seif (CDU) 2017 das Direktmandat. Seine Herausforderer sind Dagmar Andres (SPD), Marion Sand (Grüne), Stefan Söhngen (Linke), Stefano Tuchscherer (Piraten) und Rüdiger Lucassen (AfD). Markus Herbrand (FDP), der bei der vorigen Wahl über die Liste in den Bundestag eingezogen ist, versucht sein Glück ebenfalls als Direktkandidat. Ebenfalls treten Jörg Esser (Freie Wähler), Paulo Michael Jesus Pinto (dieBasis) und Jan-Luis Wolter (Die Partei) an.

Wer die meisten Erststimmen der Wähler erhält, wird den Wahlkreis im Bundestag vertreten.

Welche Partei kann ich im Rhein-Erft-Kreis wählen?

Mit der Zweistimme wählen sie eine Partei und bestimmen damit deren Bedeutung im Bundestag mit. 40 verschiedene Parteien stehen zur Wahl.