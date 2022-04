„Ich bin fast pleite“: Höhere Preise machen sich beim Einkauf in Frechen bemerkbar

Frechen -

„Ich bin fast pleite, und es ist teuer.“ Mit einem eher verzweifelten Lächeln steht Eugen Naumann am Samstagmittag auf dem großen Parkplatz des Marktkaufs in Frechen. Der Student hat gerade mit den Mitbewohnern seiner WG den Wochenendeinkauf erledigt und wundert sich: „Biobirnen kann ich mir nicht mehr leisten, da gibt es jetzt eben ganz normale.“ Rund zehn bis 15 Euro weniger will er zudem in Zukunft für einen Einkauf ausgeben, da muss dann eben getrickst werden. Ansonsten will der Frechener aber weiterhin möglichst viele Bioprodukte kaufen, kein Fleisch essen und auch wie immer sein Brot selbst backen. Doch das ist aktuell schwer: „Es gibt ja fast nirgendwo mehr Mehl, das ist verrückt, ich kann nicht backen“, sagt er und seufzt.