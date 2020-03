Betrunken auf unversichertem E-Scooter: Mann wird zweimal an einem Tag erwischt

Frechen -

Gleich zweimal an einem Tag wurde ein 30-jähriger Frechener am Mittwoch, 11. März von der Polizei angehalten. Gegen 17.15 Uhr fuhr der Mann mit einem unversicherten E-Scooter auf dem Gehweg an der Kölner Straße. Dort kontrollierten ihn die Beamten zum ersten Mal und bemerkten Alkoholgeruch in seinem Atem. Daraufhin nahmen sie ihn mit auf die Wache, um einen Atemalkoholtest durchzuführen. Der ergab ein Ergebnis von 0,8 Promille. Die Polizisten leiteten ein Ordnungswidrigkeits- und Strafverfahren ein. Die Weiterfahrt wurde ihm wegen seines alkoholisierten Zustands und der fehlenden Versicherung des E-Scooters untersagt.



Das hielt den Mann allerdings nicht davon ab mit dem E-Scooter weiterzufahren. Auch das Trinken ließ er nicht bleiben. So trafen ihn die Beamten um 20.15 Uhr erneut an. Diesmal war er mit dem Roller auf der Hauptstraße unterwegs. Der zweite Alkoholtest an diesem Tag zeigte ein Ergebnis von 1,94 Promille. Die Polizisten nahmen den Mann erneut mit zur Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Gegen den Mann wurden weitere Strafanzeigen gestellt. Die Beamten stellten außerdem den E-Scooter sicher. (ebu)