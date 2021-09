Bombenfund in Frechen: Anwohner im Ortsteil Grube Carl in der Nacht evakuiert

Frechen -

Seit kurz vor 23 Uhr evakuieren Sicherheitskräfte im Frechener Ortsteil Grube Carl mehrere hundert Anwohner. Bei Bauarbeiten auf einem Privatgrundstück in der Kopernikusstraße sei eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden, teilte die Stadt mit.

„Die Entschärfung des Sprengkörpers beginnt nach bisherigen Planungen um Mitternacht“, teilte die Feuerwehr mit. Bis dahin würden in einem Umkreis von 300 Metern Anwohner evakuiert.

Betroffen sind die Straßen Am Rinnenfeld, Carl-Sutor-Straße, Hohenschutzstraße, Danziger Straße, Kopernikusstraße, Ermlandstraße, Masurenstraße, Peter-Pesch-Weg, Zum Bellerhammer, Rosmarweg, Philipp-Faßbender-Straße, Stettiner Straße, von-Eichendorff-Weg, Gerhart-Hauptmann-Straße, Grefrather Weg, Marienburger Weg.

Evakuierungsradius. Stadt Frechen Foto:

Eine Sammelunterkunft sei in der Turnhalle des Gymnasiums Frechen am Rotdornweg eingerichte wordent. Nach der Entschärfung sollten die Anwohner gegen ein Uhr in der Nacht wieder zurück in Ihre Wohnungen und Häuser können, so die Feuerwehr.