Erneut Feuer gelegt: Polizei sucht jetzt mit Zivilstreifen nach Frechener Brandstifter

Der „Feuerteufel“ war schon wieder in Frechen unterwegs. Nachdem es am Montagabend in der Grillhütte im Rosmarpark gebrannt hatte, stand am Dienstagabend gegen 22 Uhr ein Mülleimer auf einem Spielplatz hinter einem Mehrfamilienhaus am Freiheitsring in Flammen. Insgesamt sind bereits etwa 50 Behälter angezündet worden, in einigen Fällen mehrere gleichzeitig. Die Polizei hat 25 ungeklärte Ermittlungsverfahren.

Mit Zivilkräften werden viele Bereiche im Raum Frechen nachts überwacht. Doch bislang war der Brandstifter immer schneller. Der Täter zündet die Tonnen und Container immer nach dem gleichen Muster an. Die Polizei startet einen öffentlichen Aufruf an die Bürger von Frechen. Sie sollen sich melden, sobald sie etwas Verdächtiges sehen.

Polizeisprecher Thomas Held appelliert: „Jedes verdächtige und auch noch so unscheinbar wirkende Verhalten von Personen an Mülltonnen oder Müllcontainern ist es wert, der Polizei über den Notruf 110 zu melden.“