Europark Frechen: Offergeld-Gruppe übernimmt ehemaligen Standort der Metro-Group

Frechen -

Die Offergeld-Firmengruppe hat ein neues Logistikzentrum im Frechener Gewerbegebiet eröffnet. Wie die Beratungs- und Vermittlungsfirma Realogis mitteilt, hat das Unternehmen langfristig eine rund 35.000 Quadratmeter große Lager- und Speditionshalle an der Hermann-Seger-Straße angemietet. Das Gebäude war zuvor von der Metro-Group als Logistik-Standort genutzt worden.



Metro hatte das Lager in Frechen wegen eines neuen Logistikzentrums in Marl aufgegeben. Zugunsten des Neubaus zog sich die Metro-Group von mehreren anderen Standorten zurück, unter anderem von demjenigen an der Hermann-Seger-Straße inmitten des Gewerbegebiets Europark rund um die Europaallee.



100.000 Quadratmeter Fläche



Vor einigen Wochen ist in den großen Logistikkomplex wieder Leben eingekehrt. Seit März ist die Offergeld-Gruppe in dem Gebäude ansässig. Wie Realogis mitteilt, handelt es sich bei dem Vertragsabschluss um die größte Anmietung einer Bestandsfläche in der Metropolregion Köln im ersten Quartal dieses Jahres. Realogis war als Vermittler tätig. Vermieter und Eigentümer des Objektes ist die Thelen-Gruppe mit Sitz in Essen. Das Unternehmen hat sich auf den Ankauf, die Vermietung und die Verwaltung von Immobilien-Objekten spezialisiert.



Das Grundstück ist etwa 100.000 Quadratmeter groß. Die Offergeld-Gruppe, ein europaweit tätiges Logistik-Unternehmen, kann in Frechen nicht nur das 35.000 Quadratmeter große Lager nutzen. An der Hermann-Seger-Straße stehen auch Büro- und Sozialflächen in der Größe von 1050 Quadratmetern zur Verfügung.



Das Unternehmen hat eigenen Angaben zufolge 1900 Mitarbeiter und Standorte in Deutschland, Belgien. Frankreich, Großbritannien, Luxemburg, Polen und Ungarn. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Würselen. In Nordrhein-Westfalen hat das Logistik-Unternehmen bereits mehrere Standorte, zum Beispiel in Dormagen, Eschweiler und Aldenhoven.