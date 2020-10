Frechen: Bewaffneter Räuber schlägt Kiosk-Mitarbeiter und flüchtet ohne Beute

Frechen -

Nach einem bewaffneten Überfall auf einen Kiosk in Frechen am Donnerstagabend sucht die Polizei nach einem unbekannten Mann. Die Tat soll sich nach Auskunft eines Zeugen gegen 19.30 Uhr in einem Kiosk an der Hubert-Prott-Straße ereignet haben. Der 56-jährige Mitarbeiter war gerade dabei, den Boden zu fegen, als ein Mann den Laden betrat. Sofort richtete der Unbekannte eine Pistole auf den Mitarbeiter und schlug ihm gegen den Kopf.



Laut Polizei stolperte der Bedrohte und rief laut um Hilfe, während der Räuber nach einer Kiste mit Münzgeld griff. Als ihm die schwere Kiste dann jedoch aus der Hand fiel, ergriff der Mann die Flucht und floh in Richtung „Grüner Weg“.

Laut Aussage des bedrohten Mitarbeiters war der Räuber circa 1,70 Meter groß und hatte eine kräftige Statur. Bei der Tat trug er eine sommerliche Stoffjacke und eine schwarze Sturmhaube. Die Polizei bittet Zeugen nun unter 02233/52-0 um Hinweise. (ve)