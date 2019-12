Gala mit Engeln und Drachen: 50 000 Euro für Tafel und Jugendeinrichtungen gesammelt

Frechen -

Er ist Kampfkunstmeister, Rockpoet, „Dragon of Transylvania“ und Königsdorfer: Der Musiker Manfred Michael Seiler veranstaltete zusammen mit dem Hürther Verein „Engel der Hoffnung“ und Angela Steegmann, Inhaberin des Sportparks Villeforst, eine Weihnachts-Charity-Gala zugunsten benachteiligter Kinder.

Mitwirkenden verzichteten auf eine Gage

Der aus Siebenbürgen stammende Sänger mit dem etwas schaurigen Künstlernamen lebt aus privaten Gründen im Rhein-Erft-Kreis. „Ich bin wegen der Pflege meiner Eltern an Königsdorf gebunden“, erzählte er den Gala-Gästen im Sportpark-Festsaal. Werner Schnöring, den Vorsitzenden des Vereins Engel der Hoffnung, kenne er seit 19 Jahren und er sei begeistert von dessen sozialem Engagement. „Und ich kann Ihnen garantieren, dass jeder einzelne Cent von Mensch zu Mensch, von Herz zu Herz, weitergegeben wird“, versicherte der Künstler. Seit der Gründung vor fünf Jahren in Hürth habe der Verein mehr als 50 000 Euro gesammelt, berichtete Schnöring. Das Geld hätten die „Engel“ bisher an den Kinderschutzbund, die Tafel, Kindergärten und Jugendeinrichtungen gespendet. Diesmal darf sich auch die Burgschule in Frechen freuen. Das ist Bürgermeisterin Susanne Stupp zu verdanken. Verbunden mit der Anfrage, ob sie die Schirmherrschaft für die weihnachtliche Charity-Gala übernehmen wolle, wurde ihr angeboten, selbst einen Empfänger für einen Teil des Erlöses auszusuchen. Wie groß dieser Teil ist, steht noch nicht fest.

Bei der Weihnachts-Charity-Gala für die „Engel der Hoffnung“ bereicherten die Kinder der KG Königsdorfer Weißpfennige das Programm . Weinert Foto:

Alle Mitwirkenden im Unterhaltungsprogramm verzichteten auf eine Gage. Neben dem Dragon of Transylvania, der Rockballaden geschrieben und gesungen hat wie „Still loving you“, waren das die Tenöre Ray M. Wade junior, und Michael Kleitman („Caruso“), die Schlagersängerin Nadine Domhätzje („Ich han mieh Jlöck jefunge“) und der Pianist Alphonse Sauer. Die Kindertanzgruppe der KG Königsdorfer Weißpfennige bereicherte ebenfalls das Gala-Programm. Und „Bärchen“ – der Hürther Karnevalist Heinz-Gert Sester –klärte in kölscher Mundart die Frage, ob Weihnachten früher schöner war. All seine Verzällcher endeten mit dem Spruch: „Chressdaach es dat, wat mer druss määt.“

Bei der Charity-Gala im Sportpark Villeforst wäre Platz für mehr Gäste gewesen. Mit dem Eintritt von acht Euro, der großen Tombola und dem Erlös aus der Bewirtung dürfte es dennoch gelungen sein, wieder einen beachtlichen Betrag zusammenzubekommen.