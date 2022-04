Hebelspuren an der Haustür: Unbekannte versuchen, in Frechener Wohnhaus einzubrechen

Frechen-Königsdorf -

Unbekannten am am Montagmorgen offenbar versucht, in ein Haus an der Georg-Mendel-Straße einzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, sollen die Anwohner das Haus gegen 7.50 Uhr verlassen haben, 20 Minuten später kehrten sie zurück und konnten ihre Haustür nicht mehr öffnen. Sie riefen die Polizei, die Hebelspuren an der Tür entdeckte. Offenbar haben unbekannte Täter versucht, die Tür aufzuhebeln.



Die Polizei bittet nun um Hinweise: Wer hat die Tat beobachtet oder kann Angaben zu verdächtigen Personen, die sich zur Tatzeit an der Georg-Mendel- oder der Straße Am Weiher aufgehalten haben. Hinweise an 02233/520 und per E-Mail. (nip)